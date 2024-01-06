شكرا لبحثكم عن خبر الباحث أمين الحيدري يحصل على درجة الدكتوراه بأطروحة علمية مميزة تعد الأولى في الجامعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حصل الباحث أمين الحيدري، على درجة الدكتوراه من جامعة تعز بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، على رسالته الموسومة ب: "استراتيجية مقترحة لتطوير الأداء المؤسسي بجامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا في ضوء بطاقة الأداء المتوازن"، والتي جرت مناقشتها الخميس في رحاب جامعة تعز.

حضر المناقشة العلنية رئيس جامعة الجند الدكتور محي الدين القباطي، ونخبة من الأكاديميين في محافظة تعز وطلاب الدراسات العليا ، وقد حصل الباحث على الامتياز ، مع التوصية بطباعة الرسالة وتوزيعها على الجامعات.

وقد أشادت لجنة المناقشة المكونة من ( أ.د. عبدالرقيب السماوي، رئيساً ومشرفاً ، أ.م.د. سليم عبده القباطي ، ممتحناً خارجياً ، أ.م.د. فيصل محمد القباطي، ممتحناً داخلياً ) بمستوى الرسالة ونوعيتها، باعتبار أنها تضع الاستراتيجية الأولى وسط الجامعات الخاصة في ضوء بطاقة الأداء المتوازن، وتعد إضافة قيمة.

وهنأت جامعة الجند الباحث باعتباره أمين عام الجامعة بحصوله على الدرجة، متمنين له وللجامعة كل التوفيق.