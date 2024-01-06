قراصنة صوماليون يفرجون عن 9 صيادين يمنيين بعد أسبوع على اختطافهم

المنامة - ياسر ابراهيم - أفرج قراصنة صوماليون، اليوم السبت، عن تسعة صيادين يمنيين، بعد أكثر من أسبوع على إختطافهم قبالة السواحل الصومالية.

وقال مسؤول محلي في مديرية الخوخة، فأن قراصنة صوماليين أفرجوا عن قارب وتسعة من البحارة من أبناء مديرية الخوخة تم اختطافهم بالقرب من رأس حافون في الصومال أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح أن الصيادين المفرج عنهم هم:

احمد سليمان عبده محمد دوبله

محرم سعيد هايل دوبله

أمجد محمد احمد بحيري

احمد محمد بحيري

عمر انور علي محمد عبدالسلام

عبدالله خادم

حسن سعيدقي

عمر محنش

عبدالله احمد عبده دوبلة