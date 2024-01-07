أبين.. مقتل قائدين عسكريين في انفجارين منفصلين بمركبتين لقوات الانتقالي

قتل قياديان عسكريان وأصيب آخرين، يوم السبت، في هجومين منفصلين، استهدفا آليتين عسكريتين تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في مديرية مودية بمحافظة أبين (جنوب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية، بين مفرق القوز ومنطقة القليتة في وادي عومران شرق مديرية مودية، ما أسفر عن مقتل قائد الكتيبة الأولى في اللواء السادس دعم وإسناد "عارف الحازمي" وقائد سرية "عمار علي حمادي"، وأصيب سبعة جنود آخرين بجروح متفرقة.



وفي حادثة أخرى، انفجرت عبوة ناسفة ثانية لحظة مرور طقم عسكري لقوات الطوارئ في المنطقة ذاتها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود، وفقا لمصادر محلية.



بدورها، أعلنت إدارة أمن أبين، تفكيك 21 لغما مضادا للدروع بعد العثور عليهم في أحد الشعاب بالقرب من وادي النسيل بمديرية مودية شرق المحافظة.



واعتبرت إدارة أمن أبين، نجاح عمليتها في تفكيك الألغام، أوجعت العناصر الإرهابية، لتستهدف طقمين أحدهم تابع للواء السادس والثاني لقوات الطوارئ والدعم الأمني أمن أبين بعبوتين سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى، (دون ذكر عدد الضحايا).



وفي أغسطس 2022، أطلقت عملية مشتركة تضم قوات الأمن الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين، ضد عناصر تابعة لتنظيم القاعدة.



وخلال تلك العمليات قتل وأصيب العشرات من الضباط والأفراد، نتيجة استهدافهم بعبوات ناسفة أو هجمات مسلحة على حواجز أمنية.