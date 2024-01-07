صحيفة سعودية: خروج القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية المرحلة الثانية من خارطة الطريق

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن القوات الأجنبية التي يجب أن تغادر اليمن تشمل قوات التحالف، وقوات إيرانية وقوات حزب الله.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها مساء السبت نقلا عن مصادر يمنية وغربية قوله، إن مفهوم القوات الأجنبية يشمل قوات التحالف، وفيلق القدس الإيراني وعناصر حزب الله اللبناني.

ودعمت قوات التحالف العربي الحكومة في السنوات الماضية، بينما ترفض إيران وحزب الله الاعتراف بوجود قوات لهم على الأرض، ويدعمون الحوثي.

وبحسب الصحيفة فإن الأطراف اتفقت على مفهوم معنى القوات الأجنبية، كما اتفقت أن يبدأ خروجها في المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي تشمل مرحلتها الأولى ترتيبات اقتصادية ودفع المرتبات وفتح بعض الطرقات.

وأضافت الصحيفة، أن المرحلة الثانية ستبدأ بعد اكتمال المرحلة الأولى، فيما يتوقع أن تكون المرحلة الثالثة مفاوضات حول القضايا الرئيسية للصراع.