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عدن - ياسمين التهامي - من أول استخدام وصفات تبييض الجسم وتفتيحه بمكونات طبيعية غير مكلفة من داخل منزلك
ترغب الكثير من النساء في الحصول على بشرة بيضاء ناعمة وخالية من البقع الداكنة، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، منها استخدام الكريمات والمنتجات التجميلية، أو اللجوء إلى العلاجات الطبية، ولكن تفضل بعض النساء استخدام الوصفات الطبيعية لتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة، وذلك لأنها أكثر أمانًا وأقل تكلفة ولذلك في هذا الموضوع نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في تبييض الجسم وتفتيحه بمكونات طبيعية.وتفتيحه بمكونات طبيعية
وصفة الليمون
الليمون من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائه على فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
المكونات:
1 ليمونة.
طريقة التحضير:اشطفي الليمون جيدًا.
قطعي الليمون إلى شرائح.
افركي بشرتك بشرائح الليمون لمدة 10 دقائق.
اغسلي بشرتك بالماء البارد.
وصفة العسل
العسل من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة، منها تفتيح البشرة وتوحيد لونها وعلاج البقع الداكنة.
المكونات:
1 ملعقة كبيرة من العسل.طريقة التحضير:
ضعي العسل على بشرتك.
اتركي العسل على بشرتك لمدة 20 دقيقة.
اغسلي بشرتك بالماء البارد.
وصفة الخيار
الخيار من الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.
المكونات:
1 حبة من الخيار.طريقة التحضير:
اهرسي الخيار حتى تصبح مهروسة.
ضعي مهروس الخيار على بشرتك.
اتركي مهروس الخيار على بشرتك لمدة 20 دقيقة.
اغسلي بشرتك بالماء البارد.
وصفة البطاطس
البطاطس من الخضروات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، والتي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.المكونات:
1 حبة من البطاطس.
طريقة التحضير:
اهرسي البطاطس حتى تصبح مهروسة.
ضعي مهروس البطاطس على بشرتك.
اتركي مهروس البطاطس على بشرتك لمدة 20 دقيقة.
اغسلي بشرتك بالماء البارد.نصائح لتبييض الجسم
احرصي على شرب كمية كافية من الماء، وذلك لترطيب البشرة من الداخل.
استخدمي واقي الشمس في جميع الأوقات، وذلك لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
احرصي على غسل الجسم مرتين يوميًا، وذلك لإزالة الأوساخ والزيوت.
استخدمي مقشرًا طبيعيًا مرة واحدة أسبوعيًا، وذلك لإزالة الجلد الميت.