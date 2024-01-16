عدن - ياسمين التهامي - حفاضة طفل تتسبب بكارثة ومشاجرة عنيفة بين زوجين في هذه الدولة..شاهد التفاصيل

الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 22:31

تعرض أب لصراخ حاد وقاسٍ من قبل امرأة، لأنه ألقى حفاضات ابنه في سلة المهملات في الحديقة العامة بعد ملاحظته لضرورة تغييرها، وفق ما نقل موقع “ميرور” البريطاني.

وبعد قيام الأب بتغيير حفاضة ابنه، واجه موقفًا محرجًا لم يكن يتوقعه، عندما قررت إحدى النساء الصراخ عليه لأنه وضع الحفاض المتسخ في سلة المهملات العامة.

وأوضح الأب أنه كان مضطرًا لتغيير حفاضة ابنه، البالغ من العمر عامين، ولفت إلى أن طابور الانتظار لتغيير ملابس الطفل كان مزدحمًا جدا، محاولًا شرح أن الموضوع لم يكن خيارًا بل ضرورة وإلا تبللت ملابس الولد واتسخت.وفي التفاصيل، قامت امرأة كانت تقف بجانب الأب الاقتراب منه، وبدأت تتشاجر معه حيث استمر النزاع بضع دقائق، واستخدمت المرأة عبارات نابية وقالت له بطريقة هجومية إنها تعتقد أن تغيير حفاضة الولد في الأماكن العامة هو أمر “غير مناسب