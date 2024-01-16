شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفرض غرامة قاسية لمن يحمل زيارة عائلية في هذه الحالات !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفرض غرامة قاسية لمن يحمل زيارة عائلية في هذه الحالات !!

الزيارة العائلية، تساهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدول للمواطنين والمقيمين بها في تطور ونهضة هذه الدول، لأنها توفر الجهد والوقت اللازم لتقديم واستلام طلبات الحصول على هذه الخدمات من قبل المتقدمين والموظفين المسؤولين عن استلام هذه الطلبات بالجهات الحكومية المعنية بالدولة، لذلك سنشرح في هذا المقال عن كيفية التقدم بطلب تمديد الزيارة العائلية اون لاين في السعودية، والشروط والرسوم الخاصة بذلك.يمكن تمديد الزيارة العائلية بالسعودية اون لاين عبر:زيارة منصة أبشر

تسجيل الدخول إلى المنصة.

الدخول إلى قسم الخدمات ثم الجوازات.

النقر على خدمة تمديد تأشيرة زيارة.

كتابة البيانات المطلوبة.

إضافة المستندات اللازمة.

دفع رسوم الخدمة.

النقر على إرسال.

أبشر تمديد زيارة

تمديد الزيارة العائلية

تستهدف خدمة تمديد الزيارة العائلية بالسعودية فئة المقيمين بالمملكة القادمين إليها من أجل زيارة أقاربهم وعائلاتهم بالإضافة إلى فئة زوجات أو عائلات المستثمرين الأجانب بالمملكة.رسوم تمديد الزيارة العائلية

تبلغ رسوم تمديد الزيارة العائلية 100 ريال سعودي في حال كان تمديد الزيارة العائلية ليومين فقط.

تمديد الزيارة العائلية في السعودية

يتم الرد على طلب تمديد الزيارة العائلية في السعودية بعد يوم عمل واحد فقط من تاريخ التقديم.

5 آلاف ريال سعودي في حال التجديد لسنة كاملة.

تمديد الزيارة العائلية للسودانيين 2023

تتضمن أوراق التقديم على طلب تمديد الزيارة العائلية لأي جنسية بالسعودية ما يلي:

صورة من تأشيرة الإقامة للمتقدم.

صورة من جواز السفر للمتقدم.تمديد الزيارة العائلية المفردة

تتضمن شروط تمديد الزيارة العائلية بالسعودية ما يلي:

أن تكون مدة صلاحية التأشيرة أسبوع أو أقل.

أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

أن يتواجد المقدم داخل السعودية عند تقديم الطلب.

أن لا يكون مسجلا على المتقدم أي مخالفات مرورية أثناء تواجده في المملكة.

لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة

لا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة بالسعودية في حال تواجد الزائر أو المقيم داخل المملكة.

تمديد الزيارة العائلية عن طريق البحرينيمكن تمديد الزيارة العائلية عن طريق البحرين في حال كان نوع تأشيره الزيارة العائلية متعددة السفرات.

تمديد الزيارة العائلية سفره واحده

يمكن التقدم بطلب تمديد زيارة عائلية بالسعودية من خلال تطبيق أبشر للاندرويد من أو الايفون

تمديد الزيارة العائلية المتعددة للسودانيين

يجب أن لا يكون محكوما على المتقدم بطلب تمديد الزيارة في السعودية في أي قضايا جنائية أثناء تواجده في السعودية حيث يتم الموافقة على طلب التمديد.

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية بعد 360 يوم

لا، حيث يكون الحد الأقصى للتمديد بالسعودية 270 يوم.

استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود

يمكن الاستعلام عن طلب تمديد الزيارة العائلية بالسعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر:تسجيل الدخول للمنصة من هنا.

الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية ثم استعلام عن تمديد زيارة عائلية برقم الحدود.

كتابة رقم الحدود.

النقر على استعلام.

هل تم ايقاف تمديد الزيارة العائلية؟

لا.

هل يمكن تمديد الزيارة العائلية المتعددة 2023؟

نعم.

كيف يتم تمديد الزيارة العائلية المتعددة؟

عبر منصة أو تطبيق أبشر.

لماذا يتم رفض تمديد الزيارة العائلية؟

بسبب:

عدم استيفاء الشروط في صاحب الطلب بسبب عدم التزامه بها أثناء إقامته بالمملكة.

كتابة بيانات غير صحيحة في طلب التمديد.

كون صاحب الطلب من غير أقارب الدر