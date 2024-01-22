مليشيا الحوثي منَعت هبوط طائرة في مطار المخا على متنها عالقين يمنيين بالسودان 

المنامة - ياسر ابراهيم - مَنَعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، هبوط طائرة في مطار المخا غربي تعز، على متنها عالقين يمنيين قادمين من السودان.

وقال مصدر ملاحي، إن مليشيا الحوثي مَنَعت هبوط رحلة لشركة "طيران تاركو" السودانية في مطار المخا غرب تعز، كانت على متنها 138 من اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان.

وأضاف المصدر، أن الرحلة التي كانت مقررة يوم الخميس (الساعة 11:30 صباحا)، أجبرت على العودة إلى الأراضي السودانية بعد تلقيها تهديدًا حوثيًا عند دخولها الاجواء اليمنية، من قبل هيئة الطيران بصنعاء.

وفي 11 يناير الجاري، كانت قد وصلت رحلة سابقة إلى مطار المخا على متنها 138 عالقاً من اليمنيين في السودان بينهم عائلات، على أن تليها دفعة أخرى على متنها عالقين.

يأتي ذلك بعد مناشدات أطلقها مئات اليمنيين المحاصرين في المدن السودانية خلال الأسابيع الأخيرة بعد تصاعد الأعمال القتالية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.



يذكر أن الحكومة اليمنية سبق وأن أجلَت العام الماضي 2,894 مواطنا ومواطنة، من الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية وبحرية.