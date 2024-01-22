ملتقى اليمنيين في بروكسل يشارك في مسيرة حاشدة للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - شارك ملتقى اليمنيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، في مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم الوحشية التي يتعرض لها أبناء غزة من قبل آلة القتل الإسرائيلية للشهر الرابع على التوالي.



وفي الفعالية التي حملت عنوان (غزة واليمن إيد واحدة)، جاب المتظاهرون عددا من شوارع المدينة، حاملين الأعلام اليمنية والفلسطينية، كما حملوا أعلام دولة جنوب إفريقيا التي رفعت دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بلاهاي.



وفي تصريح له أثناء الفعالية قال رئيس الملتقى عثمان عيدروس، بأن رسالتهم في هذه الفعالية هي المطالبة بالوقف الفوري لجرائم الإبادة والحرب الإسرائيلية على غزة.



وأكد "العيدروس"، أن الشعب اليمني بمختلف مناطقه ومكوناته مع القضية الفلسطينية.



وكانت العاصمة البلجيكية بروكسل، قد شهدت الأحد خروج الآلاف في تظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهتفوا بشعارات "العدالة الآن من أجل فلسطين".



وحتى الأحد، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 25 ألفا و105 فلسطيني وأصاب 62 ألفا و681 آخرين، وتسبب بنزوح نحو 1.9 مليون، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.



