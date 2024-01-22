لحج.. اضراب في المرافق الحكومية ومظاهرة تندد بعدم صرف الرواتب وتردي الوضع المعيشي

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت المرافق الحكومية في محافظة لحج (جنوب اليمن)، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل، تزامنا مع تظاهرة شعبية للموظفين، احتجاجا على عدم صرف الرواتب وتردي الوضع المعيشي.



وقال مصدر محلي لـ "يمن شباب نت"، إن المرافق الحكومية في محافظة لحج، شهدت اليوم شللا وإضرابا عن العمل، باستثناء بعض المرافق الخدمية، احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين.



كما نفذ الموظفون، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية الحوطة مركز محافظة لحج، بعد مسيرة انطلقت من أمام إدارة مكتب التربية بالمديرية ذاتها.



وطالب المحتجون بصرف رواتب الموظفين نهاية كل شهر دون تأخير، وإعادة صرف المرتبات عبر البريد الحكومي بدلا عن البنوك التجارية الخاصة.



وكان الاتحاد العام لنقابات العمال واللجان النقابية للنقابات العامة في لحج، قد دعا الموظفين، أمس الاحد، إلى بدء الإضراب عن العمل، احتجاجا على عدم صرف مرتبات الموظفين لشهر ديسمبر 2023م، وتأخر صرفها منذ أغسطس الماضي بعد أن جرى تحويلها عبر البنوك التجارية.



يُشار إلى أن الموظفين الحكوميين في المحافظات المحررة لم يستلموا مرتب شهر ديسمبر 2023م، حتى الآن.

