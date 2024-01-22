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عدن - ياسمين التهامي - لأي عروسة حضري دلكة النشا لتدليك الجسم كله وإزالة سواد وتصبغات السنين لجسم زي القشطة

خلطة تبييض الجسم بالنشا في وقت سريع جدا بأقل تكلفة ممكنة، تبييض الجسم مهمة أساسية تبحث جميع الفتيات عن الحلول السريعة لها، نحن في هذا المقال نعرض لكم خلطة ممتازة يمكن الاعتماد عليها واستخدامها في تبييض الجسم بشكل فوري من أجل الحصول عليه أبيض جذاب وجميل، نتابع معكم الخلطات الطبيعية المميزة ونوفر خلطة النشا المثالية التي تعتبر الحل الممتاز لتبييض الجسم فورا بدون تكلفة مقارنة بالخلطات الأخرى، تعطي نتيجة فعالة تدوم لأطول فترة ممكنة وتساعد بسهولة في الحصول على جسم أبيض كالحليب وناعم وجميل، النشا يبيض البشرة ويشدها ويزيل عنها الاسمرار ويخفي التجاعيد ويحل الكثير من المشاكل المختلفة التي يحتاج إليها، تابعونا نعرض لكم الآن مكونات خلطة النشا وكيفية استخدامها على الجسم لنتيجة مضمونة وسريعة.خلطة تبييض الجسم بالنشا

تحضر الخلطة بكل سهولة وتعتمد في الأساس على توفير بعض المكونات التالية:ملعقتين كبار من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

القليل من عصير الليمون الطازج.

خطوات تحضير خلطة النشا لتبييض الجسم بسرعة

تحضر الخلطة بكل سهولة من خلال توفير المكونات واتباع الخطوات التالية:تحضر الخلطة بكل سهولة عن طريق مزج وخلط مجموعة المكونات السابقة مع بعضها البعض لنحصل على خليط متجانس بقوام كريمي سهل الاستخدام والفرد على البشرة.

يتم تنظيف البشرة أولا ثم نفرد الخلطة عليها ونتركها عليها لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة.

ننتظر الوقت المحدد ثم يتم إزالة الخلطة وتنظيف البشرة والأماكن المختلفة بالماء الفاتر.

تكرر خلطة النشا لتبييض الجسم مرتين في الأسبوع من أجل الحصول على النتيجة المطلوبة وهي بياض ناصح للجسم بأقل الإمكانيات المتوفرة وبدون أي أضرار أو آثار جانبية.