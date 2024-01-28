عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. شاهد النهاية المأساوية لأشهر شاب على التيك توك وهو يبحث على الترند!!

الأحد 28 يناير 2024 الساعة 10:37

وثق مقطع فيديو متداول لحظة ارتطام شاب بقوة في عمود كهربائي أثناء قيامه بترند على تطبيق التيك توك.

وكان الشاب يقوم بممارسة الجري على أحد الأرصفة حيث بدأ بسرعة منخفضة تدريجيا ثم بدأ يسرع من معدل ركضه وبعدما أصبح مسرعا جدا ارتطم بالعمود دون أن ينتبه.

ويبدو من الفيديو أن الشاب ارتطم بقوة في العمود وأصيب بمنتصف وجهه، وسط انتقادات لتنفيذ تحديات الترند التي تؤذي أصحابها بشكل كبير بحسب ما علق المدونون على الفيديو.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا