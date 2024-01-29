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شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكي المهرة يعقد دورته الأولى للعام 2024م لمناقشة الوضع الحزبي والسياسي بالمحافظة. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - المهرة/ لميس الأصبحي عقدت لجنة المحافظة لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني م. المهرة صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٩/١/٢٠٢٤م دورتها الأولى لعام 2024م بمقر الحزب بعاصمة المحافظة مديرية الغيضة، برئاسة الرفيق محمد إبراهيم بن سعيد بن سيدون عضو اللجنة المركزية السكرتير الأول بالمحافظة و بحضور الرفيق محمد سالم كده عضو اللجنة المركزية و سكرتير ثان ،و الرفيق علي سالم باكريت عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني و حضور أعضاء اللجنة المركزية و عدد من كوادرها و النشطاء الحزبين. بدأ الإجتماع بكلمة ترحيبية بالحاضرين ألقاها الرفيق محمد ابراهيم سعيد و استعرض فيه مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات الحزبية والسياسية والاقتصادية و الخدمية والقضايا الأمنية و تدني مستوى الخدمات الاجتماعية. و قال محمد ابراهيم في كلمته نشكر الرفاق القادمين من المديريات الاخرى على تحملهم مشقة الطريق و هذا يدل على ثقتهم و مسؤوليتهم الحزبية والسياسية و النية الطيبة في تعزيز و تطوير العمل الحزبي و السياسي بمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني م. المهرة أسوة ببقية المنظمات الأخرى. و قال السكرتير الاول للحزب بالمحافظة محمد إبراهيم لقد عقدنا هذه الدورة لنقف أمام التطورات بالساحة المحلية و الوضع الحزبي و التنظيمي و السياسي و الخدماتي و الأمني، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز العمل التنظيمي و السياسي في المحافظة و المديريات بشكل أوسع. و أكد في كلمته أن الحزب الاشتراكي اليمني ظل صامداً و سيظل صامدا حتى يحقق أهدافه و أمنياته السياسية و الاستراتيجية و التنظيمية، داعيا إلى الاستعداد للمرحلة القادمة و العمل على توحيد الرأي و الصف والعمل بروح الفريق الواحد لمصلحة المهرة و الجنوب معا. و ناقش الاجتماع عددا من القضايا المحلية المتصلة بالشأن العام عن أوضاع المهرة و الشأن الحزبي التنظيمي و العمل المؤسسي على مستوى المحافظة و المديريات و ملامح الوضع السياسي و عرج على السلبيات التي تقف عائقآ أمام تطور النشاط التنظيمي للحزب و العمل على إعادة تصحيح مساره بالمهرة و رفده بطاقات جديدة و التركيزعلى قطاعات المرأة و الشباب. و خلال الاجتماع جددت لجنة المحافظة استعدادها بأنها ستكون جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية لاستنهاض الأوضاع المحلية نحو المسار الصحيح بما يخدم مصلحة المحافظة و تطورها. و اختتم الاجتماع بتدوين الملاحظات المقدمة من أعضاء الحزب الحاضرين واعداد بيان يستم نشره لاحقاً.
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