شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل عجينة الطعمية زي المطاعم بالضبط وسر تتبيلتها الخطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل عجينة الطعمية زي المطاعم بالضبط وسر تتبيلتها الخطيرة

الطعمية من الأكلات الشعبية التي يتم تناولها بشكل يومي خاصة على وجبة الإفطار أو العشاء وتتمتع بمذاق شهي ولذيذ، ومن أكثر الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار يحب الأطفال تناول على الإفطار عند الذهاب إلى المدرسة، لذا تهتم كثير من سيدات المنزل بمعرفة الخطوات التي تسهل عليها عمل عجينة الطعمية في المنزل بدون أن تقوم بشرائها من المحلات، حيث يمكنك تجهيز كافة المكونات واتباع الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال مقال اليوم لتحضير عجينة الطعمية بطعم مميز وجميل بجانب أنها تحتوي على كثير من المكونات المفيدة للجسم.نصف كيلو فول مدشوش مقشر ومنقوع في الماء طوال الليل.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

بصلة متوسطة الحجم.

ربطة بقدونس مفروم.

8 فصوص ثوم.

4 ملاعق كمون.

2 ملعقة كزبرة مطحونة.

2 ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة شطة.

جذور البصل الأخضر.

كزبرة.طريقة تحضير عجينة الطعمية

في الخطوة الأولى قومي بتجهيز كيلو من الفول وغسله جيداً واتركيه ومنقوع في الماء طوال الليل.

أحضري الكبة ثم ضعي البصل والخضار والثوم وافرميها جيداً.

افرمي بعد ذلك الفول واخلطي الخضار والفول سوياً حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح عجينة ناعمة.

أضيفي الملح والشطة والكزبرة والكمون والفلفل الأسود.أضيفي بعد ذلك البيكنج باودر والبصل وافرمي المكونات مع بعضها حتى تتداخل جيداً.

بعد ذلك ضعيها في أكياس في الفريزر وقومي بإخراجها قبلها بمدة كافية حتى تتخلصي من الثلج.

أحضري مقلاة فيها زيت غزير وقومي بوضع الطعمية في طبق صغير وأضيفي إليه قليل من الكزبرة أو الطماطم وقلبي المكونات ثم ضعيها في الزيت الساخن وقلبها على الجانبين حتى يصبح لونها ذهبي.ماذا يضاف على عجينة الطعمية؟

يمكنك إضافة قليل من الكربونات أو البيكنج باودر إلى عجينة الطعمية أو إضافة النشا حتى تتماسك بشكل أفضل.

كما يمكن إضافة قليل من الخل أو الليمون لتحسين نكهة العجينة.

ما هي خضرة الطعمية؟

يتم إضافة البقدونس والشبت والبصل والثوم وكذلك يتم وضع الكزبرة الناشفة والكمون والملح والشطة.