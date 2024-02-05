شكرا لقرائتكم خبر عن طلاق زوجين في السعودية بسبب علبة بيبسي بعد زواج استمر 7 سنوات!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طلاق زوجين في السعودية بسبب علبة بيبسي بعد زواج استمر 7 سنوات!!

كشف مواطن قصة طلاق زوجين بعد رحلة زواج مدتها 7 سنوات بسبب علبة بيبسي .

وقال المواطن : ” اتصلت الزوجة على زوجها وهو راجع من العمل تطلب منه إحضار علبة بيبسي لها “.

وتابع : الزوج دخل البقالة واشترى الأشياء الأساسية ونسي البيبسي ولما دخل البيت فكت الزوجة الأكياس ووجدت كل شيء موجود إلا البيبسي.وأضاف : الزوج قال لزوجته نسيته وردت الزوجة ” ما نسيت إلا البيبسي هذي حركاتك معي دائما أنت كذا وتصرفاتك معي إني آخر اهتماماتك ولا تعطيني قيمتي أصلاً ” .

واستطرد : ” الزوج قال يعني على علبة بيبسي تطلبي الطلاق وأنا اللي سويت لك وسويت لك ففعل الزوج ونفذ الطلاق” .

وواصل المواطن أن الزوجة بدأت تتحدث عن قضية الاهتمامات وتستحضر عشرات القصص السابقة وربطتها بكل منطقة رفض لها وتطور الحديث حتى انتهى بالطلاق .https://twitter.com/EmanSal11848242?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1671438047219417089%7Ctwgr%5E59fd09865c1c3b9fc664cfc1a73faf07dc691cf4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F76739%2F