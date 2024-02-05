شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه القرية السعودية لا يوجد طلاق ولا عنوسة ومهر الزواج ريالين فقط!! شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هذه القرية السعودية لا يوجد طلاق ولا عنوسة ومهر الزواج ريالين فقط!! شاهد الفيديو

في محافظة “النماص” الواقعة في شمال منطقة عسير، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، لا زالت بعض القرى تطبق العادات والتقاليد القديمة في الزواج، بهدف الحفاظ على الترابط الإجتماعي والأسري، وتيسير الزواج على الشباب، حيث أن المهر في هذه القرى ريالين فقط، وتعتبر شبه خالية من حالات الطلاق والعنوسة أيضاً.

وبحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر مواطن من إحدى قرى النماص وهو يكشف بأن مهر الزواج عندهم ريالين فقط بهدف التيسير و التوفيق.

وقال المواطن : ” المهر عندنا ريالين، وإذا تقدم شخص من خارج القرى يكون المهر المتفق عليه وما فيه مبالغة”.وتابع، الزواج عندنا يكون فترة الصباح، يأتي 5 أو 6 أشخاص من أهل العريس ويرحب بهم والد العروس ، أو ولي أمرها ويقلطهم على الفطور ويذهبون.

وأشار إلى أن ذلك كان له أثر في استقرار الأحوال الزوجية، ومضى قائلا ” ما في عنوسة ولا طلاق”.

ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعيوأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت متابعة “ومن يجهز لها أغراضها إذا باخلين عنها بحقها الشرعي .. التجهيزات اللي أصلاً تسويها الوحدة عشان تسعد الزوج البخيل”.

وتابعت أخرى ” حتى البيبسي صار ب3 ريال وذولا مهرهم 2 ريالين وش بتسوي الريالين وأيش راح تجيب للعروسة”.

فيما قال متابع، ” مافي مطلقات ولا عوانس البركة بالنية وتيسير والشيء اللي تشرط والمبالغ ومهور عالية بيضر بحياة الروجين واستقرارهم من ديون زواجه ولا يقدر يوفق بين ساد الديون ولا استقرار بينه “.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا