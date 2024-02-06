مصرع ستة مسلحين بينهم قيادي حوثي ومرافقيه في مواجهات مسلحة شرقي مدينة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي ستة مسلحين بينهم قيادي أمني في مليشيا الحوثي وثلاثة من مرافقيه، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مسلحة شرقي مدينة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر مطلعة، إن قائد مايسمى بوحدة التدخل السريع في قوات الأمن الخاصة التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب "أبو طارق النهمي"، وثلاثة من مرافقيه قتلوا إلى جانب عنصرين مسلحين اشتبكوا معهما في منطقة الجوازات شرق مدينة إب.



وأضافت المصادر أن النهي قاد حملة مسلحة للقبض على "صدام الطويل" وشقيقه المتهمين بحادثة قتل قبل عدة سنوات، ودارت إلى إثرها اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن مقتل النهمي وثلاثة من مرافقيه من جهة، ومقتل "الطويل" وشقيقه من جهة أخرى.



وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي قامت عقب الحادثة بتفجير منزل الطويل انتقاماً لمقتل عناصرها.

