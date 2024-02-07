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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: طبيبة كويتية تكشف سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد: طبيبة كويتية تكشف سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين
الاربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 17:19
كشفت الدكتورة الكويتية "جنة خداده"، عن سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين.
وقالت خداده في مقطع فيديو، إنها تتناول "فيتال بروتينز- الكولاجين البحري" مع الحليب في الصباح، كما أقسمت لمتابعيه بأنها لم تجر أي عمليات ولم تستخدم فيلر ولا بوتكس ولكنها اهتمت فقط بنوعية الأكل والكولاجين.
ونصحت متابعيها بتناول من منتج " فيتال بروتينز الكولاجين البحري" مع الحليب، طالبة الدعاء لها.