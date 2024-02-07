عدن - ياسمين التهامي - شاهد: طبيبة كويتية تكشف سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين

الاربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 17:19

كشفت الدكتورة الكويتية "جنة خداده"، عن سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين.

وقالت خداده في مقطع فيديو، إنها تتناول "فيتال بروتينز- الكولاجين البحري" مع الحليب في الصباح، كما أقسمت لمتابعيه بأنها لم تجر أي عمليات ولم تستخدم فيلر ولا بوتكس ولكنها اهتمت فقط بنوعية الأكل والكولاجين.

ونصحت متابعيها بتناول من منتج " فيتال بروتينز الكولاجين البحري" مع الحليب، طالبة الدعاء لها.