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شاهد: طبيبة كويتية تكشف سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: طبيبة كويتية تكشف سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين

الاربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 17:19

كشفت الدكتورة الكويتية "جنة خداده"، عن سر صفاء بشرتها رغم تجاوزها سن الأربعين.

 

وقالت خداده في مقطع فيديو، إنها تتناول "فيتال بروتينز- الكولاجين البحري" مع الحليب في الصباح، كما أقسمت لمتابعيه بأنها لم تجر أي عمليات ولم تستخدم فيلر ولا بوتكس ولكنها اهتمت فقط بنوعية الأكل والكولاجين.

 

ونصحت متابعيها بتناول من منتج " فيتال بروتينز الكولاجين البحري" مع الحليب، طالبة الدعاء لها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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