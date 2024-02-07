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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عريس سعودي يستعرض ملابس زوجته ويعلق: جايتني بشنطة كلها قديمة وين ودوا المهر
الاربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 17:20
وثق شخص مقطع فيديو استعرض خلاله بعض ملابس زوجته في شهر العسلوأرفق الفيديو بتعليق : "حاجز لزوجتي فندق خمسة نجوم مطل على برج إيفل وهي جايتني بشنطة ملابس كلها قديمة طيب وين ودوا المهر أنا دافع مئات الآلاف !!".
واختتم قائلا: "مدري أسألها ولا عيب".
pic.twitter.com/PYSobQxgsn
- مكة (@maka85244532) February 6, 2024