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شاهد.. عريس سعودي يستعرض ملابس زوجته ويعلق: جايتني بشنطة كلها قديمة وين ودوا المهر

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. عريس سعودي يستعرض ملابس زوجته ويعلق: جايتني بشنطة كلها قديمة وين ودوا المهر

الاربعاء 7 فبراير 2024 الساعة 17:20

وثق شخص مقطع فيديو استعرض خلاله بعض ملابس زوجته في شهر العسلوأرفق الفيديو بتعليق : "حاجز لزوجتي فندق خمسة نجوم مطل على برج إيفل وهي جايتني بشنطة ملابس كلها قديمة طيب وين ودوا المهر أنا دافع مئات الآلاف !!".

 

واختتم قائلا: "مدري أسألها ولا عيب".

pic.twitter.com/PYSobQxgsn

 

 

 

- مكة (@maka85244532) February 6, 2024

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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