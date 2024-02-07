العدوان على غزة.. 123 شهيدا خلال 24 ساعة و11 ألف جريح ومريض بحاجة لمغادرة القطاع

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ124، وسط غارات عنيفة متواصلة تتركز على خانيونس ورفح جنوباً واحتدام المعارك في غرب مدينة غزة شمالاً.



وفي ظل استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، قالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال يستعد لبدء عملية برية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين والمحاذية للحدود المصرية، جنوبي القطاع.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 13 فلسطينيًا جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال انتظارهم تعبئة المياه في مدينة غزة.



16 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية



قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 جريحًا.



وذكرت الوزارة أنه "لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".



وأكدت الوزارة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و708 شهداء، و67 ألفا و147 إصابة منذ السابع من أكتوبر".



صحة غزة": 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة لمغادرة القطاع



قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة إن 11 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة وكأولوية عاجلة لمغادرة قطاع غزة من أجل إنقاذ حياتهم.



وأضاف في تصريح "استطعنا تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال غزة، ولكننا بحاجة إلى وصول الإمدادات الطبية والوقود وعودة الطواقم الطبية من الجنوب لاستمرار عملها".



من جانبه أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد مريضة (77 عاماً) جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مضيفا، المستشفى يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى البالغ عددهم نحو 80 مريضًا.

