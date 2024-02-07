شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فينا خير تدشن فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان تحت شعار نحن معكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة/ خاص. دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم الأربعاء الموافق 7/فبراير/2024م، بمستشفى الغيضة المركزي، فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان، تنفذه مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل) تحت شعار ( نحن- معكم). وخلال فعالية التدشين، التي حضرها مدير المستشفى الأستاذ محسن بلحاف،أكد الأمين العام للمجلس المحلي م. المهرة على أهمية نشر التوعية بين المواطنين من خلال الحملات الإعلامية والأنشطة التي تساهم في زيادة الوعي بأمراض السرطان من أجل احداث أثر إيجابي في المجتمع للوقاية من هذا المرض الخبيث بعد تزايد أعداد المصابين في محافظة المهرة . من جانبه أشار مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور عوض مبارك سعد، أن تحدي هذا المرض الزم الجميع باليقضة و الترقب لكل ما هو حديث في العالم نتيجة تطوره المتسارع على حياة الكثير من المرضى، داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود مع كل الخيرين لإنجاح فعاليات الحملة التوعوية. من جهتها قالت لولو العوبثاني القائمة بأعمال مؤسسة فينا خير، أن فعاليات الحملة تتضمن ندوة توعوية عن السرطان بمستشفى الغيضة المركزي لعدد (20 ) من (دكاتره واخصائيين ومساعد طبيب)، وتصميم بوسترات توعوية إلكترونية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية عن السرطان ونصائح عامة للوقاية منه، ونشر فلم توعوي للوقاية من السرطان تم تمثيله واصداره في مدينة الغيضة، وزيارة لمرضى السرطان تم علاجهم سابقًا ودعمهم مالياً ومعنوياً، واستقبال الإستشارات والزيارات والفحوصات مجاناً يومياً في عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي، وإذاعات مدرسية توعوية على مستوى المحافظة.