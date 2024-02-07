إدارة مكتب التربية والتعليم بالغيضة تنظم مسابقة القرآن الكريم بين المدارس الأساسية للبنات

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عدن - ياسمين التهامي - المهرة/ خاص نظمت إدارة مكتب التربية والتعليم بمديرية الغيضة محافظة المهرة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٧م. لليوم الثاني والنهائي. مسابقة القرآن الكريم بين طالبات المدارس المشاركة الحكومية والأهلية من التعليم الأساسي، الحافظات من فئة ال٣ الأجزاء وفئة ال٥ الأجزاء . شارك في المسابقة مدارس الرواد الأهلية كلشات ومدرسة الرياض و العيدروس و ٢٦ سبتمبر و عائشة أم المؤمنين وخديجة بنت خويلد و خولة بنت الأزور ومدرسة ٢٢ مايو و ابوبكر الصديق . جرت المسابقة تحت إشراف لجنة التحكيم من الموجهين الأستاذ/ عبدالرحمن المكس والأستاذة/ إيمان بنت عصم والذي شمل جوانب الحفظ وتطبيق أحكام التجويد . يأتي ذلك تباعاً لخطة قسم الأنشطة المدرسية واهتمام إدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية ،. انتهت المسابقة بحصول المدارس المشاركة على المراكز المختلفة تمت على النحو التالي :- الفائزات في فئة ال 3 الأجزاء :- ١/مآب يحيى عبدالله حمود مدرسة الرياض . ٢/ ريحانة أحمد صالح الذماري مدرسة أم المؤمنين عائشة . ٣/ ماريا عبدالله باشامخة مدرسة الرياض. الفائزات في فئة ال5 الأجزاء:- ١/ مريم عيسى حمود مدرسة عائشة أم المؤمنين. ٢/ خديجة حسن صالح سويلم مدرسة العيدروس . ٣/ جنى معمر مهيوب مدرسة عائشة أم المؤمنين. وانتهت المسابقة على أمل العودة لمسابقة لعبة الشطرنج والتي ستبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢م وحتى ٢٠٢٤/٢/١٥م . فيصل الحداد نظم المعلومات التربية _ الغيضة عدن - ياسمين التهامي - المهرة/ خاص نظمت إدارة مكتب التربية والتعليم بمديرية الغيضة محافظة المهرة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٧م. لليوم الثاني والنهائي. مسابقة القرآن الكريم بين طالبات المدارس المشاركة الحكومية والأهلية من التعليم الأساسي، الحافظات من فئة ال٣ الأجزاء وفئة ال٥ الأجزاء . شارك في المسابقة مدارس الرواد الأهلية كلشات ومدرسة الرياض و العيدروس و ٢٦ سبتمبر و عائشة أم المؤمنين وخديجة بنت خويلد و خولة بنت الأزور ومدرسة ٢٢ مايو و ابوبكر الصديق . جرت المسابقة تحت إشراف لجنة التحكيم من الموجهين الأستاذ/ عبدالرحمن المكس والأستاذة/ إيمان بنت عصم والذي شمل جوانب الحفظ وتطبيق أحكام التجويد . يأتي ذلك تباعاً لخطة قسم الأنشطة المدرسية واهتمام إدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية ،. انتهت المسابقة بحصول المدارس المشاركة على المراكز المختلفة تمت على النحو التالي :- الفائزات في فئة ال 3 الأجزاء :- ١/مآب يحيى عبدالله حمود مدرسة الرياض . ٢/ ريحانة أحمد صالح الذماري مدرسة أم المؤمنين عائشة . ٣/ ماريا عبدالله باشامخة مدرسة الرياض. الفائزات في فئة ال5 الأجزاء:- ١/ مريم عيسى حمود مدرسة عائشة أم المؤمنين. ٢/ خديجة حسن صالح سويلم مدرسة العيدروس . ٣/ جنى معمر مهيوب مدرسة عائشة أم المؤمنين. وانتهت المسابقة على أمل العودة لمسابقة لعبة الشطرنج والتي ستبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢م وحتى ٢٠٢٤/٢/١٥م . فيصل الحداد نظم المعلومات التربية _ الغيضة

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