عدن - ياسمين التهامي - مسلم اسمه جار النبي محمد وأمه اسمها المدينة المنورة .. لن تصدق ما هي جنسيته؟

الخميس 8 فبراير 2024 الساعة 15:19

كشف رجل أفريقي من دولة تشاد مدى حبه وتعلقه بمدن المملكة بسبب رمزيتها الدينية.

وقال الرجل في مقطع فيديو إن يطلق عليه اسم جار النبي محمد، وأمه اسمها المدينة المنورة ، أما اسم عمته فهو "مكة المكرمة".وظهر الرجل مع مواطن سعودي يقول إنه قضى شهر العسل في المدينة المنورة، وأبدى موثق الفيديو إندهاشه من ذلك وقال له: أنا من المدينة واسمي مهند.

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