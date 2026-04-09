شكرا لقرائتكم خبر 1000 فرصة عمل تقدمها 90 شركة في الملتقى المهني الـ13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الملتقى حضورًا واسعًا من الطلاب والخريجين والباحثين عن عمل، حيث أتاح لهم التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة، وبناء علاقات مهنية مباشرة مع ممثلي الجهات المشاركة، إلى جانب الاطلاع على أحدث متطلبات سوق العمل والمهارات المستقبلية, وسط استقبال الزائرين بمقابلات شخصية مباشرة وتوظيف فوري من بعض الشركات.
وأوضح مستشار نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والمشرف على الملتقى المهني الثالث عشر الدكتور محمد بن سالم الحربي، أن الملتقى يأتي امتدادًا لجهود الجامعة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن مشاركة هذا العدد من الشركات يعكس ثقة القطاعين العام والخاص في مخرجات الجامعة.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى توفير بيئة تفاعلية تجمع بين الطلاب وجهات التوظيف، بما يسهم في رفع فرص التوظيف وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري، مؤكدًا حرص الجامعة على استمرار هذه المبادرات النوعية التي تدعم المسارات المهنية للشباب السعودي.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة، سهيل بن بكر الطيار؛ أن الملتقى يعد منصة سنوية مهمة لتعزيز التواصل بين الخريجين وسوق العمل، وفتح آفاق مهنية واعدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك في مجالات الطاقة، والتقنية، والصناعة، والمالية، والصحة والخدمات.
يذكر أن إقامة الملتقى هذا العام يآتي لأول مرة خارج أسوار الجامعة؛ بهدف استيعاب عدد أكبر من جهات التوظيف، وتوفير فرص أوسع للمستفيدين، مبينًا أن الملتقى يثريه أكثر من (60) متحدثًا وخبيرًا من داخل الجامعة وخارجها، عبر (26) جلسة حوارية وإرشادية، بما يعكس أثره المجتمعي ودوره في التأهيل والتوجيه وفتح الفرص.
كانت هذه تفاصيل خبر 1000 فرصة عمل تقدمها 90 شركة في الملتقى المهني الـ13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.