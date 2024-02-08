عدن - ياسمين التهامي - شاهد ... طالب سعودي يكتشف علاج للسرطان من نبتة شهيرة ..فيديو

الخميس 8 فبراير 2024 الساعة 17:04

وثق مقطع فيديو متداول، تمكن طالب من محافظة رجال ألمع من القيام بأبحاث على نبتة لاكتشاف علاج لمرضى السرطان.وقال الطالب "مهدي"، خلال حديثه إن مشروعه عن نشاط مضاد للسرطان لنبتة موجودة في رجال ألمع، حيث قام بتجريبها على الخلايا السرطانية.

وأشار الطالب إلى أنه وجد بالنبتة مكونات بيولوجية قوية ولذلك قام بعمل أبحاث عليها.

وأضاف: إذا تم التعمق أكثر ستعطي هذه النبتة نتائج أقوى وسيكون هناك دواء مرجعي صناعة سعودية".

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- علي الحمداوي (@alisaifeldin1) February 4, 2024