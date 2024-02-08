شكرا لبحثكم عن خبر انطلاق المخيم الأول لإجراء عمليات تصحيح الحول للأطفال في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بتمويل سخي من مطاعم شواطئ عدن، ومؤسسة العيون الطبية، وبالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة المخيمات ومكتب الصحة في عدن، وتنسيق الإعلامي صالح العبيدي، شهدت العاصمة عدن صباح اليوم انطلاق المخيم الأول لإجراء عمليات تصحيح الحول للأطفال في مستوصف العين التخصصي.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الطبية للأطفال الذين يعانون من مشاكل في الحول، بهدف تصحيح الحالات المرضية وتحسين نوعية حياتهم.

وقد تم استهداف عشر حالات في هذا المخيم في مرحلته الأولى، ومن المقرر استمرار المبادرة في حال توفرت الإمكانيات لتوسيع نطاق التدخل وشمول عدد أكبر من الأطفال.

وتشكل هذه الخطوة الإنسانية تعبيرًا عن التضامن والتعاون بين القطاعين الطبي والخاص، حيث يسهم دور مطاعم شواطئ عدن السياحية في عدن في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين صحة ورفاهية الأطفال وتعزز الرعاية الطبية في المدينة.

وزار السيد أحمد هادي مهدي ممثل شركة شواطئ عدن، للاستثمار، واطمئن على الاطفال قبل دخولهم غرفة العمليات، وقدم لهم هدايا عينية ومالية، وشجعهم على دخول غرفة العمليات، دون خوف، داعيا لهم بنجاح العمليات وتماثلهم للشفاء العاجل.

بدوره عبر الدكتور محمد البلعسي مدير مستوصف العين التخصصي، عن سعادته بالتعاون مع الخيرين والرعاة لادخال البسمة على الاطفال وانهاء معاناتهم، مؤكدا جاهزية المشفى للمساهمة مع المبادرات الانسانية، لتنفيذ مخيمات في أي منطقة من مناطق بلادنا.

وتأتي هذه المبادرة المباركة لتعكس الروح الإنسانية الرفيعة لأبناء المجتمع الجنوبي، الذين يعملون بتلاحم وتكاتف لمساعدة الأطفال المحتاجين وتقديم الدعم لهم في مجال الرعاية الصحية، على أمل أن تشهد العديد من الأطفال الفقراء والمحتاجين الفائدة من مبادرات مماثلة في المستقبل.

ختاما ثمن اهالي الاطفال الدعم السخي الذي قدمته مطاعم شواطئ عدن، لأطفالهم، شاكرين جهود وانسانية اطباء مستشفى العيون، وكل من مد يد العون لهم.