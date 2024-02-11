الجيش الأميركي يعلن توجيه ضربات ضد سفينتين مسيرتين و3 صواريخ للحوثيين غرب اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، تنفيذ ضربات ضد سفينتين مسيرتين، و3 صواريخ كروز، السبت، في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، كانت معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر.



وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت "سنتكوم"، إنه "في 10 فبراير/ شباط الجاري (السبت) بين الساعة 4 إلى 5 مساءً بتوقيت صنعاء (13:00 - 14:00 ت.غ) نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ضربات دفاع عن النفس ضد سفينتين مسيرتين (USV)، و3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)".



وحدد البيان، موقع الضربات في شمال محافظة الحديدة، غربي اليمن، قائلة إن السفينتين المسيرتين وصواريخ كروز، "كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".



القيادة المركزية الأمريكية، حددت "هذه الصواريخ والمركبات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".



واعتبرت أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".



والسبت، أعلنت جماعة "الحوثي" أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ 3 غارات محافظة الحديدة.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي مطلق، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.



ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.



ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.​​​​​​​

المصدر: الأناضول