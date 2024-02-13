شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بشرى سارة للمسلمين.. السعودية تعلن استخراج تأشيرة مجانية لأداء العمرة الكترونياً “قدم الان” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبحت عملية الحصول على استمارة طلب تأشيرة الحج والعمرة عبر الإنترنت أمرًا يسيرًا، حيث أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن توفير عدة خدمات إلكترونية لزوار بيت الله الحرام. يأتي هذا الإعلان بهدف تسهيل العملية وتوفير الوقت والجهد الذي كان يستهلك سابقًا في الذهاب إلى مكاتب الجوازات.

خطوات استخراج تأشيرة عمرة الكترونية تم فتح باب التقديم لاستمارات تأشيرات الحج والعمرة عبر بوابة “مقام”، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

زيارة الرابط الرسمي لبوابة مقيم. اختيار البرنامج المناسب من حيث الإقامة والتكلفة. تحديد المنصة المعتمدة الملائمة. دفع المبلغ المطلوب للحصول على تأشيرة الحج والعمرة. طلب رقم مرجعي لحجز الخدمة. الانتقال إلى منصة التأشيرات واكمال باقي البيانات المطلوبة لملء نموذج طلب التأشيرة. إدخال رقم جواز السفر واختيار الجنسية. إدخال الرمز المرئي. التحقق من صحة جميع البيانات والضغط على “استمر”، وبهذا ستكون استمارة الحج والعمرة جاهزة للاستخدام. مدة الإقامة لحاملي تأشيرة العمرة الإلكترونية تصل إلى ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد فترة الإقامة عدة مرات. هذا يتيح للمعتمر أداء مناسك العمرة خلال فترة صلاحية التأشيرة.

بالنسبة لشروط العمرة للنساء، يُسمح للنساء دون سن 45 بأداء العمرة بمفردهن بشرط مرافقة محرم لهن. بينما يُسمح للنساء اللاتي تجاوز عمرهن 45 عامًا بأداء العمرة دون الحاجة لمرافق..