شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الداخلية السعودية تعلن رسمياً تدشين هذه الخدمات الجديدة عبر منصة أبشر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسميًا تدشين خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة ‎#أبشر. واوضحت الداخلية السعودية ان الخدمات الجديدة التي تم تدشينها عبر منصة أبشر، هي كالتالي -تحديث سجل الأسرة -تمكين الأسر الحاضنة للاستفادة من خدمات الهوية الوطنية عبر أبشر -إنهاء خدمات العسكريين -تطوير خدمة الهوية الرقمية وتحسينها -تطوير خدمة سجل الأسرة الرقمي -تطوير خدمة دفع أجور التوصيل عن طريق منصة أبشر (سجل الأسرة) -تطوير خدمة دفع واسترداد أجور التوصيل من خلال منصة أبشر (تسجيل المواليد) -خدمة تحسين المطورة.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السعودية تعلن رسمياً تدشين هذه الخدمات الجديدة عبر منصة أبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.