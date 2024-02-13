صنعاء.. مركز حقوقي يكشف تفاصيل وفاة أحد موظفي مستشفى جامعة العلوم بظروف غامضة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مركز العاصمة الحقوقي، عن تفاصيل مؤلمة لوفاة أحد موظفي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، في ظروف غامضة.

وقال المركز إن مستشفى العلوم بصنعاء نعى الشاب "غمدان المليكي" السكرتير التنفيذي للمستشفى، ومسؤول التسويق والعلاقات السابق والذي توفي يوم الاثنين نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي عصابة مجهولة في صنعاء.



ونشر المستشفى في صفحته على "الفيس بوك" تعزية مقتضبة قالت فيه "تنعي مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا فقيدها المرحوم غمدان محمد المليكي، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأوضح المركز، أن الشاب "غمدان محمد حميد صالح المليكي" ينحدر من عزله الدعيسة" مدريه التعزية، بمحافظة تعز كان يعمل في مستشفى العلوم لكن عائلته تفاجأت يوم الاثنين بخبر وفاته من اتصال من قسم شرطة "مذبح" بصنعاء.



ونقل المركز عن مصدر مطلع قوله، إن عصابة مجهولة استدرجت الشاب "غمدان" الى احدى المباني في مذبح، وتم الاعتداء عليه، حيث تعرض للضرب المبرح والتعذيب الشديد ما أدى الى وفاته على الفور، وتسلم قسم الشرطة جثمانه عقب ذلك.



كما نقل المركز عن مصدر آخر قوله، إن الشاب "غمدان" كان قد دخل مؤخرا في مشادات وعراك مع مالك العقار الذي يسكن فيه نتيجة الإيجارات، ودخل الى قسم شرطة مذبح على إثر ذلك؛ لكنه خرج جثة هامدة، فيما قالت إدارة القسم انه انتحر.



ولم يصدر أي بيان من وزارة الداخلية التابعة للحوثيين والتي تسيطر على صنعاء توضح ملابسات القضية، واكتفى مستشفى العلوم والذي تديره مليشيا الحوثي بالتعزية والنعي ولم يصدر عنه أي تفاصيل للجريمة.