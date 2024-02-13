شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هتخس في ثواني.. 4 وصفات فعالة للتخلص من الوزن الزائد بأسرع وقت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 4 وصفات فعالة للقضاء علي الوزن الزائد، حيث أن العديد من السيدات والفتيات يعانون من الوزن الزائد، الذي يؤثر على حياتهم بشكل كبير يجعلهم غير قادرون على ممارسة حياتهم اليومية بالشكل الذي يرغبون فيه، لذلك يبحثون عن الوصفات التي تساعدهم في القضاء علي الوزن الزائد بشكل سريع ، فإليكم وصفات للتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

وصفات طبيعية للتخلص من الوزن الزائد من الوصفات الفعالة التي تساهم في خسارة قدر هائل من الوزن الزائد في الجسم. وتساعد في القضاء علي دهون البطن والارداف الشوربة الحارقة.

المكونات:

ورق كرنب. الزنجبيل. ورق لورا. حبهان. شرائح بصل. ثوم. طماطم. كيفية خسارة الوزن بسرعة للنساء في وعاء مناسب على النار قومي بوضع الكرنب المقطع، والبصل والثوم ورق لورا الحبهان والطماطم والزنجبيل. أضيفي كمية مناسبة من الماء، اتركي المكونات تغلي حتي يتم نضجها. ثم قومي بتناولها في الغداء فهي يساهم في حرق الدهون تشعرك بالشبع، يمكن إتباعها كوجبة غداء لمدة أسبوع وستلاحظين نزول الوزن بصورة ملحوظة. وصفات فعالة للتخلص من الوزن الزائد يمكن إتباع هذا النظام الغذائي الصحي للقضاء علي الدهون المتراكمة في الجسم، يجب الاستمرار على هذا النظام لشهر كامل مع متابعة الوزن أسبوعياً.

وجبة الإفطار:

من الممكن تناول نصف رغيف بلدي مع 6 ملاعق من الفول، أو جبن قريش أو جبن خالي الدسم، بيض بالخضروات بدون زيت، يمكنك تغيير العيش البلدي برغيف من العيش السن.

وجبة الغداء:

ينصح بأن تلك الوجبة تحتوي على عنصر البروتين . من الممكن تناول 5 ملاعق من الأرز أو المكرونة أو نصف رغيف من العيش، خضروات مسلوقة ثم إضافة ملعقة من السمن البلدي أو زيت الزيتون، قطعة من اللحم أو الفراخ أو سمك مشوي.

وجبة العشاء:

ينصح بتناول كوب من الزبادي أو قطعة من الجبن القريش، مع الخضروات خيار وطماطم، يمكن تناول الفاكهه المسموح بها. .