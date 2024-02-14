شكرا لقرائتكم خبر عن ماحدث ما في صالة البتول للأعراس بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ى أقارب وأصحاب العرس الذي أقيم في صالة البتول في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء، الادعاءات التي تناقلها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام رجال الأمن باقتحام صالة العرس أثناء إقامة حفل زفاف ابنتهم فيها، واعتقال بعض النساء المدعوات. وأوضح والد وأقارب العروس لمركز الإعلام الأمني، أنه وأثناء إقامة عرس ابنتهم داخل الصالة، تسللت إحدى النساء إلى داخل الصالة دون دعوة لحضور العرس، وعندما طلبت منها إحدى المسؤولات عن تأمين الصالة الخروج، قامت بالاعتداء عليها بآلة حادة (مقص) في وجهها، كما قامت هذه المرأة بالتهديد وإحداث فوضى، وإثارة الخوف للنساء الموجودات في الصالة، وهو ما استدعى إبلاغ مركز شرطة المجمع الصناعي بمنطقة الوحدة، الذي تقع الصالة في نطاق اختصاصه، وبدورهم تحرك رجال الشرطة إلى الصالة، وقاموا بالمناداة عبر مكبرات الصوت الخاصة بصالة العرس مطالبين النساء داخلها بإخلائها أو ارتداء الحجاب، مؤكدين وبعد مرور عشر دقائق قام رجال الأمن بالدخول إلى الصالة، وضبط المرأة التي أبدت مقاومة لرجال الأمن كما تم إسعاف المسؤولة عن تأمين الصالة التي تعرضت للاعتداء هي وامرأة أخرى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد تم إحالة المرأة مع ملف القضية إلى النيابة المناوبة بأمانة العاصمة، كون الواقعة حدثت في يوم إجازة أسبوعية (الخميس). بدوره أوضح عضو النيابة المناوبة زيد الكبسي لمركز الاعلام الأمني أنه تم الافراج عن المرأة بالضمان... بعد إفادة إخوتها بأنها تعاني من حالة نفسية، ونزيلة في مستشفى الأمل لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، مشيرا الى أن المرأة ذاتها سبق وأن أحضرت إلي النيابة قبل عدة أشهر في قضية مشابهة تمثلت بدخولها الى صالة أعراس والاعتداء على حراستها النسائية. وتفند هذه الحقائق التي صرح بها لمركز الاعلام الأمني، المعنيون بحفل الزفاف الذي أقيم في الصالة التي شهدت هذه الواقعة، الأكاذيب التي حاولت البعض الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة لرجال الأمن