شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبيي يخرج عن صمته ويفاجئ الجميع أسطولنا سيتحرك من مضيق هرمز لباب المندب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في انتظار إطلاق الأسطول الأوروبي رسمياً، الاثنين المقبل، من أجل حماية السفن في البحر الأحمر، نشر الاتحاد الأوروبي رسمياً في جريدته الرسمية قرار تشكيل تلك العملية البحرية دفاعاً عن حرية الملاحة.

وأكد الاتحاد في القرار المنشور، اليوم الاثنين، أن الأسطول الأوروبي سيتحرك في المنطقة الممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر.

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كما أوضح أن "الأدميرال فاسيليوس غريباريس" سيقود هذه العملية، على أن يكون مقرها الرسمي "لاريسا" في اليونان.

حماية السفن

وذكّر بأن مهمة الأسطول ستتمثل في حماية السفن التجارية من الاعتداءات المحتلمة في نطاق القانون الدولي، في إشارة إلى الهجمات الحوثية وعمليات القرصنة أيضاً.

وكان الاتحاد أكد الأسبوع الماضي، أن مهمة بحرية أوروبية ستبصر النور قريباً بغية حماية الملاحة في البحر الأحمر الذي يعتبر ممراً ملاحياً مهماً على الصعيد الدولي، لتضاف إلى تحالف "حارس الازدهار" الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي.

فيما كشفت معلومات العربية/الحدث حينها أن اسم "خطة أسبيدس" أطلق على تلك المهمة، التي ستقودها اليونان، والتي ستنطلق رسمياً في 19 فبراير، بعد موافقة وزراء خارجية الدول الأوروبية.

من هجوم حوثي سابق في البحر الأحمر (رويترز)

كما بيّنت المصادر أن ميزانية هذا الأسطول تبلغ 8 ملايين يورو توفرها خزانة الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد خطة العمليات وقواعد الاشتباك وتشكيل القوة البحرية والجوية التي ستتولى الدوريات في أجواء مياه البحر الأحمر وخليج عدن.

يشار إلى أن هذا التحرك الأوروبي أتى وسط تصاعد هجمات جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً على سفن الشحن، بزعم توجهها نحو الموانئ الإسرائيلية.

فمنذ نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن، زاعمين أن إسرائيل تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وأثارت تلك الهجمات قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي ولا تزال مستمرة، إقليمياً.