بحضور ممثلي القضاء.. ضبط وإتلاف 2 طن من الأدوية المهربة بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أتلف فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بمحافظة تعز، الثلاثاء، (2) طن من الادوية المهربة التي تم ضبطها، وذلك بحضور عدد من ممثلي القضاء والمكاتب التنفيذية.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة العليا للأودية والمستلزمات الطبية الدكتور محمد الصوفي، أن الادوية المهربة ومقدارها 2 طن كانت في طريقها الى المدينة.

وأشار إلى أنه تم ضبطها من قبل الشرطة العسكرية، واتخاذ الاجراءات القانونية، تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان، وإجراءات خطة الهئية الرقابية لمكافحة الأدوية المهربة بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد الصوفي، خطورة الأدوية المهربة التي تعد بمثابة القاتل الصامت للمرضى.. داعيًا جميع مالكي المنشآت الدوائية جملة وتجزئة بعدم التعامل مع الأدوية المهربة، أو الأدوية مجهولة المصدر، والإبلاغ عنها.