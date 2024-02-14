مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعًا مغلقًا لمناقشة الأوضاع والتطورات في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء إجتماعا مغلقا لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، والشرق الأوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعا مغلقا لبحث تطورات الأوضاع في اليمن، حيث من المتوقع أن يقدم هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن ايدام وسمو مدير مكتب الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، إحاطة للمجلس حول التطورات في اليمن.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيتركز على جهود الهيئات الأممية في تثبيت اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن وذلك على ضوء رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة اليمني التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل بيرى.

ومنذ الـ 19 من نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون هجمات متعددة في البحر الأحمر بزعم دعم المقاومة في غزة، وتقول الجماعة أنها تستهدف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة معها.