الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ بحرية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البحرية، مشيرة إلى أنها نفذت خلال 24 ساعة أربع عمليات في خليج عدن والبحر الأحمر.

وفي وقت سابق قال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينة بريطانية ما أدى إلى غرقها بشكل كامل، وكذا استهداف طائرة بدون طيار في محافظة الحديدة.

وقالت القيادة القيادة الوسطى الأمريكية إن صاروخين باليستيين أطقا أمس من مناطق الحوثيين باتجاه ناقلة بضائع مملوكة لبريطانية، وأن أحد الصاروخين أصاب السفينة التي ترفع علم بيليز وتسبب في أضرار.

كما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغ عن حادث على بعد 90 ميلا بحريا غربي جازان السعودية.

وأضافت، أنها تلقت تقريرا عن إصابة سفينة تجارية بطائرة مسيرة على بعد 60 ميلا بحريا شمال جيبوتي.