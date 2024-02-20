وكالة: سفينة تتعرض لتهديدات بطائرتين مُسيّرتين في "جازان" وإصابة أخرى بهجوم شمال "جيبوتي"

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الاثنين، إن طائرتين مسيرتين اقتربتا بشكل مريب من سفينة تجارية في البحر الأحمر غربي مدينة جازان السعودية، قبل أن تواصل السفينة رحلتها بسلام.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مذكرة الهيئة قولها، "إن الطائرتين تعقبتا السفينة لمدة 30 دقيقة تقريبا".

ونوهت مذكرة البحرية البريطانية إلى أن "التقديرات تشير إلى أن الطائرتين كانتا تحلقان على ارتفاع 100 متر فوق السفينة، وتفيد التقارير الآن بأنهما غادرتا المنطقة. وأن السفينة وطاقمها بخير”.

على صعيد متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن سفينة تعرضت “لأضرار طفيفة” بعد أن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا شمالي جيبوتي.

وحسب وكالة رويترز، فقد ذكرت الهيئة في مذكرة أن "الهجوم أحدث أضرارا طفيفة بسطح السفينة".

وأضافت "تفيد التقارير بأن الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى الميناء التالي في رحلتها".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان جماعة الحوثي استهداف عدد من السفن الأمريكية والبريطانية في خليج عدن والبحر الأحمر.

وترد القوات الأمريكية والبريطانية بشن ضربات متعددة على منشآت الحوثيين دون أن تنجح حتى الآن في وقف الهجمات.