اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. خبر صادم بشأن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد!!

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبر صادم بشأن الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف ملك أحمد، وكيل أعمال الفنان الكويتي، عبدالله الرويشد، عن الحالة الصحية للأخير، مؤكدا أنها “مستقرة”.

ويُتوقع أن يخرج الرويشد من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيستمر في تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

وعبر الرويشد عن شكره وتقديره لجمهوره على دعواتهم له بالشفاء العاجل، مؤكدًا أنه بخير وأن حالته الصحية جيدة.

ومساء الأحد، تعرض الرويشد، لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

والإثنين، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه ، المستشار تركي آل الشيخ، تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل، عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان من المقرر إقامتها يوم 23 فبراير، نظرا للأزمة الصحية التي تعرض لها الرويشد.

لمشاهدة أحدث الأخبار انضم إلى قناتنا على التليجرام من هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا