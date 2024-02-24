شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سعودي قتل شاب سوري وما فعله والد القتيل أثار ضجة كبيرة في كل أرجاء المملكة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر حساب إمارة عسير عبر منصة إكس مقطع فيديو وثق عفو مقيم سوري، عن قاتل ابنه أمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، لوجه الله تعالى دون مقابل.استقبال المواطنين

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال للمواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية.

​​​​​​الحق ووجه أمير عسير حديثه لوالد القتيل السوري قائلا: لقاؤنا اليوم من باب الفضل وليس من باب الحق، فالله سبحانه وتعالى شرع الحق، وكذلك فتح باب الفضل، وقال تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض» وهذا وعد إلهي".

العفو وأضاف: "أطلب إليك، وأنت الوجه السمح، أن تنظر في تطبيق مدلول الآية الكريمة، وتُفرحنا إن رأيت واستحسنت وطاب هذا لخاطرك ولنفسك بالعفو لوجه الله عن القاتل، ولكم بالمقابل ما تطلبونه وما شرعه لكم الشرع بما يرضي الله ويرضي الشرفاء والعقلاء من عباده. أطلب منك أن تصلي ركعتين وتستخير الله، وتعود إلينا، وأنا تحت أمرك، وتعطيني ما بخاطرك".

​​​​​​أرض العطاء ومن جانبه قال والد القتيل في حديثه: أتوجه بجزيل الشكر إلى المملكة العربية السعودية، أرض العطاء، حكومة وشعباً، وأتقدم بجزيل الشكر إلى المشايخ والأعيان. العفو عن القاتل وتابع: "بالنسبة للأمور المادية، فهذه أمور دنيوية، أنا وزوجتي تركنا الدنيا، وإن شاء الله نختار الآخرة، وإني أشهد الله ثم أشهدكم بأنني عفوت لوجه الله تعالى".

وفور انتهاء المقيم السوري من حديثه وإعلانه العفو عن قاتل ابنه، قام الحضور بالتصفيق وتجمعوا حول المقيم السوري، وقام بعضهم بتقبيل رأسه، فيما وقف أمير عسير وقام بالتصفيق..