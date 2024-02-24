صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء

تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي، وسط استمرار القصف العنيف على مختلف أنحاء القطاع، وخصوصاً في مدينتي رفح ودير البلح، في وقت ما زال نحو نصف مليون فلسطيني شماليّ القطاع يعانون المجاعة.



أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 92 شهيداً و123 إصابة.



وقالت الوزارة: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم". وبهذا، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 29606 شهداء و69737 إصابة، وفق الوزارة.



