شكرا لبحثكم عن خبر فريق من«كاك بنك» يتفقد احتياجات مؤسسة الحق في الحياة ويعلن توفير أجهزة ومعدات طبية لأطفال الشلل الدماغي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ إعلام كاك بنك:

زار فريق من بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك»، مؤسسة الحق في الحياة بعدن وأعلن استعداده لتوفير أجهزة ومعدات احتياجات أطفال مرضى الشلل الدماغي في المؤسسة، وذلك إيمانا بمسؤولية البنك الاجتماعية تجاه شرائح المجتمع وتفعيلاً لواجب التكافل والتعاون، باعتبار المسؤولية المجتمعية ركيزة أساسية لتوجهاته المترجمة على أرض الواقع، كي تصبح ضمن ثقافة البنك وبيئة التزاماته.

بتكليف من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ حاشد الهمداني قام نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المساندة الأستاذ شكيب عليوة ومعه مدير إدارة التسويق عارف حنش بزيارة تفقدية لمؤسسة الحق في الحياة لأطفال الشلل الدماغي، صباح اليوم الأحد وتفقدوا أهم احتياجات المؤسسة.

وطاف فريق البنك خلال الزيارة بجميع أقسام المؤسسة والبالغ عددها تسعة أقسام هي:

(قسم العلاج الطبيعي، قسم إيواء الأيتام، قسم التعليم الممنهج، قسم رياض الأطفال، قسم العلاج الوظيفي، قسم العلاج النطقي، قسم التدخل المبكر، قسم تعديل السلوك، وقسم التربية الخاصة)، وضمن زيارة الفريق قام بتوفير مواد غذائية للمساعدة في تغذية أطفال المؤسسة.

وكان في استقبال فريق البنك نائب مدير مؤسسة الحق الدكتورة مريم احمد صالح، والتي اوضحت ان مؤسسة الحق في الحياة تعمل على تحسين نوعية الحياة لأطفال الشلل الدماغي في الأسرة والمجتمع وذلك من خلال تبني تأهيل يمكنهم من ممارسة حياتهم، ويساعدهم في تحقيق التكيف والاندماج مع البيئة المحيطة بهم ليمضوا قدما مع الأطفال الآخرين.

وأوضح الدكتور ياسين منصور علي طلحة، أخصائي العلاج الطبيعي، أن عدد الحالات التي تتكفل بها المؤسسة بلغت 350 حالة بين فترتين صباحية ومسائية، وتختلف درجة الإعاقات بين كلية وجزئية وهم بحاجة لعلاجات مكثفة والإمكانيات لدى المؤسسة ضعيفة.

وأعلن نائب الرئيس التنفيذي شكيب عليوه في ختام الزيارة، عن تقديم البنك أجهزة ومعدات طبية للمساعدة في علاج الأطفال التي تتكفل بهم المؤسسة، وقال: "بتكليف من الاستاذ حاشد الهمداني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» قمنا بزيارة مؤسسة حق في الحياة لتفقد احتياجات أطفال مرض الشلل الدماغي فيها والاطلاع على أوضاعهم وطفنا بجميع الاقسام ابتداءاً من التمهيدي و الروضة والصف الأول وحتى الرابع، رأينا ما يرثى له الحال، للنزلاء والمجهودات الكبيرة الذي يقدموه القائمين على المؤسسة".

وتابع : "أن هؤلاء الاطفال هم الأحق بتقديم الدعم، لدى سيقوم «كاك بنك» بتوفير عدد من الأجهزة الطبية للمساعدة في علاج هؤلاء الأطفال، كما نناشد كل المؤسسات المالية والمصرفية وفاعلي الخير بالانضمام الى «كاك بنك» لتقديم الدعم اللازم لمؤسسة الحق في الحياة، لأن الأطفال يعانون من مرض الشلل الدماغي والذي يعيقهم عن الحركة والنطق".

واختتم عليوه حديثه بشكر المؤسسة والعاملين فيها من مدرسات وأطباء وغيرهم، على كل الجهود المبذولة متمنيا لهم النجاح في عملهم.