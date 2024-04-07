شكرا لبحثكم عن خبر برعاية المحرّمي.. العاصمة عدن تشهد مهرجاناً شعبياً وإفطاراً جماعياً بمناسبة ذكرى النصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت العاصمة عدن، اليوم، السبت، مهرجان شعبياً وإفطاراً جماعياً احتفاءً بالذكرى التاسعة للتحرير من مليشيا الحوثي الذي يوافق الـ 27 من رمضان من كل عام، وذلك برعاية عبدالرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي القائد العام لألوية العمالقة الجنوبية.

وبدأت فعاليات الاحتفاء، التي شهدتها ساحة العروض بخورمكسر بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية وإشراف اللجنة التحضيرية، بإقامة بطولة في كرة الطائرة وسط حضور شعبي كبير.

عقب ذلك، احتضنت ساحة العروض، أكبر مائدة إفطار جماعي حضرها آلاف المواطنين من أبناء العاصمة عدن والمحافظات المحررة يتقدمهم أعضاء هيئة رئاسة مجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد كبير من المسؤولين في الحكومة والسلطات المحلية وقيادات المقاومة الجنوبية وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية وجمع غفير من الشباب والمثقفين والأكاديميين.

وقبيل موعد الإفطار، تبادل المشاركون في الفعالية الأحاديث والذكريات حول تفاصيل عملية التحرير والأوضاع الإنسانية التي عاشتها عدن خلال سيطرة مليشيا الحوثي على المدينة والملاحم البطولية والصمود الاسطوري الذي سطره أبناء عدن وأبطال المقاومة الجنوبية والذي تكلل بتحقيق الانتصار الأكبر الذي في السابع والعشرين من رمضان قبل تسعة أعوام.

المشاركون في الافطار الجماعي أكدوا أن الأمن والاستقرار الذي تعيشه العاصمة عدن اليوم ما كان ليتحقق لولا وحدة الصف والتضحيات الكبيرة من الدماء التي دفعتها عدن والجنوب في معارك التحرير من الحوثيين وما تلاها من جهود أمنية في محاربة الإرهاب وعمليات تطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة، بدعم وإسناد من الأشقاء في التحالف العربي.

وعقب الإفطار الجماعي أطلقت اللجنة التحضيرية، الألعاب النارية من ساحة العروض وزينت سماء خور مكسر للتعبير عن الاحتفاء والفرحة بالانتصار الذي صنعته بنادق الأبطال وكان له انعكاساته المعنوية للمقاتلين في كافة جبهات في المحافظات المحررة التي تمكنت من طرد المليشيات الحوثية من أراضيها.