البيضاء..مصرع مشرف حوثي واثنين من مرافقيه في هجوم مسلح برداع

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مشرف حوثي واثنين من مرافقيه في هجوم استهدفهم وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحاً يستقل دراجة نارية، استهدف طقما تابعا لمليشيا الحوثي، فجر أمس الأحد، في مدينة رداع، بقنبلة يدوية ما أدى إلى مقتل مشرف حوثي واثنين من مرافقيه.



وأوضحت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل المشرف الأمني لمنطقة رداع المدعو (محمد علي احمد زيد الكينعي) واثنين من مرافقيه.



وينحدر القيادي الحوثي "الكينعي" من مديرية آنس بمحافظة ذمار، ويشرف على قطاع رداع الأمني (رداع ـ الشرية ـ الرياشية ـ صباح ـ العرش ـ ولد ربيع).



وتشهد مدينة رداع توترات أمنية على خلفية تفجير مليشيا الحوثي، في التاسع عشر من مارس الماضي، عددا من منازل المواطنين في حي الحفرة، ما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين، أعقبه احتجاجات واسعة من قبل الأهالي قابلته المليشيا بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة للمدينة.

