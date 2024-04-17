رئيس الوزراء يزور محافظة لحج ويؤكد أنها حُرمت من التنمية رغم موقعها المحوري

المنامة - ياسر ابراهيم - زار رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، محافظة لحج، للاطلاع على الأوضاع بالمحافظة، ودعم جهود السلطة المحلية لتلبية المتطلبات الخدمية والتنموية للمواطنين.



وعقد بن مبارك اجتماعاً مع محافظ لحج أحمد التركي وقيادة المكتب التنفيذي لمناقشة الأوضاع المعيشية والخدمية والتنموية، إضافة إلى الحلول العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين في الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



كما تدارس الاجتماع الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع الأمني، وكذا أوضاع مناطق التماس والجبهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية، إضافة إلى رؤية السلطة المحلية والتنفيذية للتعامل مع مختلف التحديات، وبينها مشاكل النازحين واللاجئين والتهريب، والمتطلبات في الجوانب الخدمية بما يتوازى مع الاحتياجات القائمة.



وقال رئيس الوزراء، إن "محافظة لحج محورية لأنها متصلة بخمس محافظات مهمة هي عدن والضالع وأبين والبيضاء وتعز، وهي قلعة الصمود ورجالها الأبطال كانوا على رأس عملية التحرير، ومازالت تذود عن الجمهورية، وتقف سد منيع ضد أطماع وأوهام مليشيا الإرهاب الحوثية، كما أنها أرض قدمت قيادات وطنية استثنائية، بجانب ما قدمته للحضارة والثقافة والفن".



وأكد أن محافظة لحج حُرمت من التنمية على مدى عقود وتعيش أوضاعاً أصعب من غيرها، والوضع الإنساني فيها صعب، وما ضاعفته الحرب من أعباء على المحافظة، والدور المطلوب لتكاتف الجهود على المستوى المركزي والمحلي لإعادة الاعتبار للمحافظة وأبنائها.



وأشار بن مبارك إلى الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تمتلكها المحافظة لتحقيق النهوض والعوامل المطلوبة لاستغلالها وتنميتها بما ينعكس على أبناءها.



وأوضح رئيس الوزراء، أن زيارته إلى محافظة لحج تهدف إلى الاستماع مباشرة من المرتبطين بهموم الناس، ووضع احتياجات المحافظة ضمن أولويات عمل الحكومة.



ولفت إلى وجود قضايا أساسية تتطلب العمل المشترك من أجل حلها وفي مقدمتها الكهرباء، وحماية المحافظة من ممارسات التهريب ومنع تكرار الحوادث الأمنية التي شهدتها فيما يتعلق بالقوافل والمنظمات الإنسانية.



وخلال الزيارة افتتح رئيس الوزراء مبنى مؤسسة المياه والصرف الصحي، بتكلفة 475 ألف يورو بتمويل من البنك الألماني للإعمار والتنمية، كما وضع حجر الأساس وتدشين العمل بمشروع إعادة تأهيل شبكة مياه مدينة الحوطة، بتكلفة مليون وسبعمائة ألف دولار، وفق المصدر.



كما زار بن مبارك، ملعب الشهيد معاوية بمحافظة لحج، للاطلاع على المراحل النهائية لإعادة تأهيل وتعشيب الملعب، جراء الأضرار التي تعرض لها أثناء تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الإرهابية.



ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنجاز أعمال إعادة تأهيل ملعب الشهيد معاوية، لرفد الرياضة والشباب في لحج وتأهيل وتدريب الشباب ورعايتهم، لافتاً إلى أولوية الحكومة في النهوض بواقع الشباب اليمني واستثمار طاقاته الخلاقة لخدمة الوطن.



إضافة إلى ذلك تفقد بن مبارك سير العمل في مشروع حديقة وملاهي لحج العامة، بمنطقة جلاجل مديرية تبن، والبالغ تكلفتها 900 مليون ريال، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



وأشاد رئيس الوزراء أشاد بجهود السلطة المحلية لإقامة هذا المشروع الترفيهي الحيوي والذي سيشكل متنفس لأبناء المحافظة وزوارها، مؤكداً أهمية العمل على تسريع انجاز المشروع والتقيد بالمواصفات الفنية المحددة.

