شكرا لبحثكم عن خبر محافظ الضالع يزور إدارة الأمن ويطالب بتفعيل دور الضبط الجنائي وسرعة التحقيق في قضية اغتيال الجندي محمد عبيد ثوبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

*الضالع/إعلام المحافظة* .

قام ظهر اليوم الأحد اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع رئيس اللجنة الأمنية بزيارة الى إدارة الأمن العام بعاصمة المحافظة.

والتقى خلال زيارته نائب مدير امن المحافظة رأفت المحافظ ونائب مدير البحث الجنائي بالمحافظة علي صالح احمد واطلع من خلالهم عن الأجراءات القانونية المتخذة تجاه بعض القضايا المقيدة في الإدارة، ومنها عملية الاغتيال الأخيرة التي ذهب ضحيتها احد ابطال المقاومة الجنوبية في جبهة القتال بالضالع الجندي محمد عبيد ثوبه .

من جانبه شدد محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية على ضرورة الأسراع في جمع الأستدلالات واستكمال الأجراءات القانونية بصوره عاجله وتسليم ملف القضية الى النيابة والقضاء ليقول كلمته النهائية ومعاقبة المتورطين في القضية وفق القانون.

وأكد محافظ محافظة الضالع بأنه لاتهاون ولا هواده في دماء الأبرياء، ولابد من التحلي باليقظة الأمنية من قبل رجال الأمن والمواطنين في رصد الجرائم ومتابعة الجهات المغذية للعنف التي تهدد الأمن والأستقرار والسلم الأجتماعي ،داعيآ أبناء المحافظة كافه الى التعاون والمساعدة في الابلاغ والرصد لكل المظاهر والسلوكيات الشاذة والسيئة، باعتبار ذلك مسئولية وطنيه وتكاملية تهم الناس والمجتمع كافه.

وأوضح اللواء مقبل بأن فهم المهام الموكلة لكل الأجهزة الأمنية هي عنصر نجاح للجميع ،ولانسمح مطلقآ للعشوائية والتمزق داخل الجهاز الأمني بالمحافظة.