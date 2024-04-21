نتيجة سيول الأمطار.. حافلات نقل جماعية تعلق في الطرق البديلة بصحراء الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مسافرون ومصادر محلية، إن عشرات المسافرين علقوا يوم الأحد في طرق صحراوية بديلة بين محافظتي الجوف ومأرب؛ بعد أيام من أمطار غزيرة وسيول جارفة.

ونشر ناشطون صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن ثلاث حافلات للنقل الجماعي عالقة في طريق صحراوي بين محافظتي الجوف ومأرب، بمناطق سيطرة الحوثي حيث ظلت في الانتظار لساعات طويلة.

وبحسب المصادر فقد اضطرت الحافلات للاستعانة بجرافات لسحب الحافلات مسافات طويلة؛ نتيجة عجزها عن المرور وغرق إطارات في الوحل الصحراوي.

ورفضت مليشيا الحوثي منتصف فبراير الماضي مبادرة حكومية لفتح طريق مأرب صنعاء الرئيسي عبر نهم.

ووصفت المطالبين بحملة فتح الطرقات والاستجابة الحكومية لها بأنها مؤامرة أمريكية على غزة وفق تصريحات عدة لقادة حوثيين في فبراير الماضي.