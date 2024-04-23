ما مخاطر انخراط السعودية في صفقة أحادية مع الحوثيين على مستقبل اليمن؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد تحليل أميركي على ضرورة وجود نهج دولي أقوى وموحد تجاه هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، محذرا في الوقت ذاته المملكة العربية السعودية، من أنها ستدفع فاتورة أي اتفاق أحادي مع الحوثيين بشأن اليمن.



جاء ذلك مقال مطول للكاتبة أليسون مينور التي شغلت مؤخرًا منصب نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وعملت سابقًا في مجلس الأمن القومي، ومؤسسة تمويل التنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية نشره موقع waronthewrocks الأمريكي.



وقال المقال الذي ترجمه "يمن شباب نت"، إن "هجمات الحوثيين على الشحن البحري في البحر الأحمر تقوض حرية الملاحة كقاعدة دولية، مما يعرض للخطر المبدأ الذي قام عليه النظام الدولي والاقتصاد العالمي لعقود من الزمن".



وأضاف، أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن توفر أفضل طريق لمعالجة العوامل داخل اليمن التي تحفز هجمات الحوثيين، ولكن يجب أن يقترن ذلك بموقف موحد ومبدئي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجمات.



وتابع: "يوفر اليمن فرصة فريدة لإظهار وحدة مجلس الأمن وقدرته على التحرك، إذا كانت دول الخليج مستعدة وقادرة على إظهار القيادة وراء الكواليس"، مؤكد أن صعوبة حشد استجابة دولية قوية وموحدة لهذا التهديد لحرية الملاحة أمر يدعو للقلق.



وقالت الكاتبة، إنه من المرجح أن يكون وقف التصعيد الإقليمي من نوع ما ضروريًا لإيقاف هجمات الحوثيين على المدى القريب، نظرًا للدوافع الأيديولوجية الحقيقية للحوثيين وحاجتهم إلى الإثبات علنًا أن هجماتهم ضمنت بعض الفوائد للفلسطينيين، ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار في غزة بشكل منفصل لا يكفي للتصدي للتهديد الحوثي لحرية الملاحة.



وفيما أشارت إلى أن هناك إجماع واسع بين خبراء اليمن على أن هجمات الحوثيين مدفوعة جزئياً فقط بدعمهم للفلسطينيين، فقد أكدت أن الدافع الأقوى لهجمات الحوثيين هو الحاجة إلى صرف الانتباه عن المعارضة الداخلية المتزايدة حول حكم الحوثيين منذ هدنة اليمن في أبريل/نيسان 2022، وتعزيز موقف الحوثيين داخل اليمن وداخل المنطقة.



في سياق أخر، شدد المقال، على أنه "يجب على المملكة العربية السعودية أن توضح للحوثيين أنها لن تنخرط في صفقة جانبية تعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر أو تمكن الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن".



وقال إن هذا النهج هو في نهاية المطاف في مصلحة المملكة العربية السعودية، حتى لا تجد نفسها تدفع الفاتورة بأكملها لما من المؤكد أنه سيصبح مطالب الحوثيين المتصاعدة".



وأضاف: "يجب على المملكة العربية السعودية بعد ذلك أن تعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن لرسم موقف توافقي بشأن الهجمات البحرية الحوثية، بما في ذلك كيفية توافق هذا الموقف مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

واستدرك: "إذا قدمت المملكة العربية السعودية مثل هذا الاقتراح للروس والصينيين - بما في ذلك العواقب المتفق عليها مسبقًا لانتهاكات الحوثيين - فسيكون من الصعب عليهم أن يختلفوا، ويمكن لمجلس الأمن أن يقلل من المقايضة وعدم اليقين الذي عادة ما يؤخر أو يعيق قدرته على نشر العواقب في الواقع".



نص التحليل الأميركي:



تخوض الولايات المتحدة أول قتال بحري كبير لها منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا للقائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ولكن بدلاً من تأليب القوى الكبرى في العالم ضد بعضها البعض، فإن هذه المعركة تدور بين قوة عظمى ومجموعة مسلحة معزولة تسيطر على واحدة من أفقر المناطق وأكثرها حرمانًا من الموارد على وجه الأرض.



إن هجمات الحوثيين على الشحن البحري في البحر الأحمر تقوض حرية الملاحة كقاعدة دولية، مما يعرض للخطر المبدأ الذي قام عليه النظام الدولي والاقتصاد العالمي لعقود من الزمن. وحقيقة تلاشي هجمات الحوثيين من الأخبار حتى مع استمرار الهجمات واستمرار شركات الشحن الكبرى في مقاطعة البحر الأحمر هي دليل على أن "الوضع الطبيعي الجديد" قد بدأ، حيث لم تعد حرية الملاحة مفترضة.



ومن غير المرجح أن يختفي هذا التهديد قريبا. فلدى الحوثيين أسباب عديدة لمواصلة هجماتهم في البحر الأحمر وربما أبعد من ذلك حتى بعد سريان وقف إطلاق النار في غزة، وقد أثبت الرد الدولي حتى الآن أنه غير كاف لردعهم. وهناك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول المارقة وغيرها من الجهات الرجعية تراقب مدى فعالية هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة.



إن هجمات الحوثيين ورد الفعل الدولي مفيدان، مما يدل على صعوبة حشد جبهة موحدة في البيئة الجيوسياسية الحالية، حتى لمعالجة التهديدات المباشرة للسلع العالمية الأساسية. لكنها تؤكد أيضًا أن ما يسمى " السلام السلبي " ليس حلاً حقيقيًا للصراع العنيف. ولا يزال من الممكن التوصل إلى حل أكثر استدامة لتهديد الحوثيين لحرية الملاحة، وبالتالي إرسال إشارة إيجابية حول مرونة النظام الدولي.



توفر العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن أفضل طريق لمعالجة العوامل داخل اليمن التي تحفز هجمات الحوثيين، ولكن يجب أن يقترن ذلك بموقف موحد ومبدئي من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجمات. يوفر اليمن فرصة فريدة لإظهار وحدة مجلس الأمن وقدرته على التحرك، إذا كانت دول الخليج مستعدة وقادرة على إظهار القيادة وراء الكواليس.





ماذا تقول الاستجابة الدولية عن البيئة الجيوسياسية الحالية؟



إن صعوبة حشد استجابة دولية قوية وموحدة لهذا التهديد لحرية الملاحة أمر يدعو للقلق. إذ كانت الدول الأكثر تأثراً بهجمات الحوثيين في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا مترددة في الانضمام إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر، عملية "حارس الرخاء"، ويرجع ذلك جزئياً فقط إلى الحساسيات بشأن غزة. وعلى الرغم من مواجهة الهجمات المباشرة والعواقب الاقتصادية غير المباشرة ، فقد رفضت الصين التحرك.



ورغم أنه ليس من المستغرب نظراً لحالة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين، فإن هذا يؤكد أننا الآن في عالم حيث القوى الكبرى غير راغبة في العمل معا للدفاع عن السلع العالمية، حتى عندما لا تكون مرتبطة بالمنافسة بين القوى الكبرى.



وربما تزيد الاتجاهات المناهضة للنزعة الدولية من صعوبة حشد نهج موحد حتى بين حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. فالجماهير الأوروبية والساسة الذين يدعمونها أكثر تشككاً بشأن التنازل عن السيطرة أو الموارد للهيئات الدولية، وهو ما ربما يكون دافعاً لاتخاذ قرارات من جانب لاعبين رئيسيين مثل فرنسا لإبقاء الموارد البحرية في البحر الأحمر تحت القيادة الوطنية .



وكانت النتيجة عبارة عن خليط من الجهود، حيث قامت الولايات المتحدة بمفردها بالغالبية العظمى من العمل. وبينما نجح هذا الخليط في اعتراض العديد من هجمات الحوثيين، إلا أنه لم يكن كافياً لطمأنة الجهات التجارية واستعادة نشاط الشحن الرئيسي في البحر الأحمر.





لماذا قد لا يكون وقف إطلاق النار في غزة كافياً؟



من المرجح أن يكون وقف التصعيد الإقليمي من نوع ما ضروريًا لإيقاف هجمات الحوثيين على المدى القريب، نظرًا للدوافع الأيديولوجية الحقيقية للحوثيين وحاجتهم إلى الإثبات علنًا أن هجماتهم ضمنت بعض الفوائد للفلسطينيين. ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار في غزة بشكل منفصل لا يكفي للتصدي للتهديد الحوثي لحرية الملاحة.

هناك إجماع واسع بين خبراء اليمن على أن هجمات الحوثيين مدفوعة جزئياً فقط بدعمهم للفلسطينيين. إذ أن الدافع الأقوى لهجمات الحوثيين هو الحاجة إلى صرف الانتباه عن المعارضة الداخلية المتزايدة حول حكم الحوثيين منذ هدنة اليمن في أبريل/نيسان 2022، وتعزيز موقف الحوثيين داخل اليمن وداخل المنطقة.



يمر اليمن بمرحلة انتقالية، أطلق عليها العديد من اليمنيين "لا حرب ولا سلام". وأدت الهدنة إلى التحول من حرب أهلية وإقليمية شديدة الحدة إلى محادثات هادئة حول عملية سياسية. وهذا يشكل مأزقاً غير مريح بالنسبة للحوثيين، الذين حكموا فقط في زمن الحرب ويفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى الموارد الطبيعية الأكثر قيمة في اليمن، أي النفط والغاز.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عائدات الحوثيين السنوية تبلغ 1.8 مليار دولار، وهو ما لا يكفي لإدارة أكثر من 25 مليون يمني تحت سيطرتهم. لقد خسر الحوثيون سنوات وأرواحًا لا حصر لها في محاولة الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن، ولكن دون جدوى. توفر الهجمات البحرية أداة جديدة قوية لمساعدة الحوثيين على تعزيز سيطرتهم.



وربما يستمر الحوثيون في تأطير الهجمات على الشحن البحري في سياق غزة. إنها رواية بسيطة وناجحة، والطريق نحو الحل في غزة طويل وصعب، في أحسن الأحوال. وحتى لو توصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار غدا، فإن الحوثيين قد يبررون هجماتهم بالاحتجاج على الوجود الأمني ​​الإسرائيلي المستمر في غزة أو المطالبة بضمانات بدولة فلسطينية، على سبيل المثال.



لقد تركت تصريحات الحوثيين مساحة كبيرة لاستمرار الهجمات: حيث قال قادة الحوثيين إن هجماتهم ستستمر حتى يتوقف العدوان على غزة، ويرفع الحصار عن غزة ، ويتم حل الوضع بالكامل . في اليمن، عرّف الحوثيون الحصار بأنه عدم وجود سيطرة كاملة للحوثيين معترف بها دولياً على موانئ الدخول اليمنية، حتى لو كانت السلع الأساسية تدخل دون عوائق. وبهذا التعريف، من المرجح أن تظل غزة تحت الحصار في المستقبل المنظور.



الطريق المستقبلي



قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان الحوثيون يتبعون عملية سياسية تدعمها الأمم المتحدة من شأنها أن تمنحهم الوصول إلى موارد اقتصادية إضافية ومن المرجح أن تضفي الطابع الرسمي على سيطرة الحوثيين في شمال اليمن في نهاية المطاف. ووسط هجمات الحوثيين التي تؤثر على أكثر من ربع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن مستقبل هذه العملية غير واضح.



ومع تعثر العملية السياسية، قد يجدد الحوثيون محاولاتهم للاستيلاء على موارد النفط والغاز في اليمن بالقوة، مستفيدين من الزخم الذي خلقته هجماتهم البحرية. حيث يستخدم الحوثيون بالفعل هجمات البحر الأحمر لشن جهود تجنيد كبيرة ، بما في ذلك الأطفال.



وقد يستغل الحوثيون أيضًا المخاوف السعودية والإماراتية بشأن تجدد هجمات الحوثيين على أراضيهم. ومن الممكن أن تفتح مثل هذه الهجمات جبهة جديدة كبرى في الصراع الأوسع في الشرق الأوسط. وعلى وجه الخصوص، يمكن للحوثيين استغلال هذه المخاوف لضمان عدم قيام السعوديين والإماراتيين بتزويد حلفائهم اليمنيين بالدعم الجوي المباشر الذي لعب دورًا مهمًا في صد هجمات الحوثيين السابقة على حقول النفط والغاز.



وفي حين أن الحوثيين قد يكونون قادرين على الاستيلاء على تلك الحقول، إلا أن البنية التحتية للتصدير تقع جنوبًا، في قلب جنوب اليمن السابق، حيث المعارضة ضد الحوثيين هي الأقوى وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أسهمًا كبيرة ، مما يفتح الباب لجولة جديدة من الصراع المستمر الذي يمكن أن ينتشر داخل الخليج.



وبهذه الطريقة، فإن أي هجوم حوثي ناجح من شأنه أن يزيل أحد القيود القليلة المتبقية على قوة الحوثيين دون توفير حل دائم لعدم الاستقرار في البلاد، مما يعزز على وجه التحديد هذا النوع من الظروف الفوضوية التي من المرجح أن تديم هجمات الحوثيين على الشحن البحري.



وفي حين دعا بعض المحللين إلى دعم الولايات المتحدة لهجوم ضد الحوثيين، فإن الظروف لمثل هذا الهجوم أقل ملاءمة مما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية، عندما فشلت الهجمات المدعومة من السعودية والإمارات مرارا وتكرارا في تحقيق تقدم ملموس.



حدث آخر تقدم كبير في ساحة المعركة ضد الحوثيين في عام 2018، عندما كان الحوثيون أضعف بكثير وعندما كانت الإمارات العربية المتحدة مستعدة لحشد وجود كبير للقوات الإماراتية على الأرض، بما في ذلك هجوم برمائي بقيادة الإماراتيين. ومن الصعب أن نتصور أن الولايات المتحدة أو الجهات الفاعلة الإقليمية تقدم مثل هذا الدعم الآن.



ولسوء الحظ، فإن الافتراض الإشكالي بأن وقف إطلاق النار في غزة بشكل منفصل يمكن أن يعالج التهديد البحري الحوثي يقوض الجهود الرامية إلى رسم حل أكثر استدامة. وبالإضافة إلى دفع الدبلوماسيين إلى إلغاء أولويات الجهود المكرسة في اليمن، فإن الخلافات الصارخة بشأن غزة، إلى جانب الشكوك حول المسار المستقبلي هناك، تحفز كلاً من الجهات الفاعلة الإقليمية وروسيا والصين على اتباع ترتيبات فردية من شأنها أن تزيد من تمكين الحوثيين.



ويميل صناع القرار في الولايات المتحدة أيضاً إلى النظر إلى اليمن من خلال عدسة قضايا السياسة الخارجية المباشرة: أولاً مكافحة الإرهاب، ثم إيران، ثم المملكة العربية السعودية، والآن غزة. وقد أدى هذا الاتجاه مرارا وتكرارا إلى إيجاد حلول جزئية تؤدي دائما إلى توليد تهديدات جديدة.



فرصة لإظهار أن النظام الدولي لا يزال يعمل



هناك بديل لسيناريو الدولة الفاشلة. فعلى الرغم من أنها غير مثالية، إلا أن العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة توفر الشكل الأكثر أهمية من النفوذ الدولي على الحوثيين. وإذا تم تنفيذها بشكل فعال، فإن لديها القدرة على فرض تسوية بين الحوثيين والجهات الفاعلة السياسية اليمنية الأخرى.



والأهم من ذلك، أنه يمكن أن توفر الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي الذي يعزز التعاون الاقتصادي مع جيران اليمن الأثرياء. ومن شأن عملية التعافي هذه أن توفر حوافز قوية تثبط استخدام الحوثيين للقوة في المنطقة.



لكن العملية السياسية لا يمكن أن تحقق هذه الإمكانية إلا إذا اقترنت بموقف دولي موحد ومبدئي بشأن هجمات الحوثيين على الشحن البحري. وفي غياب ذلك، يمكن للحوثيين استخدام التهديد بشن هجمات لانتزاع تنازلات أكبر تدريجياً، وفي الوقت نفسه عزل اليمن وحرمانه من الدعم الاقتصادي الدولي اللازم للتعافي. ولكي ينجح هذا الأمر، سيحتاج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأكمله إلى توضيح الخطوط الحمراء لهجمات الحوثيين بهدوء ولكن بوضوح، وأن يكون على استعداد للالتزام بها.



وهذا يعني إلحاق عواقب وخيمة إذا فشل الحوثيون في الوفاء بالتزاماتهم. ومن شأن العملية السياسية أن توسع الأدوات المتاحة لمجلس الأمن، بما في ذلك من خلال قدرته على تحديد شروط رفع أحكام الفصل السابع ضد الحوثيين.



قد يبدو موقف مجلس الأمن الموحد بشأن هجمات الحوثيين بعيد المنال في البيئة الجيوسياسية الحالية، خاصة في ظل محاولات الحوثيين طمأنة الصين وروسيا وبالتالي تقسيم مجلس الأمن. لكن هذه التطمينات تراجعت إلى حد ما بالنظر إلى تعرض السفن الروسية والصينية لهجوم الحوثيين، والآثار الاقتصادية الحتمية للهجمات البحرية الحوثية على الصين. والأهم من ذلك، أن اليمن كان مثالاً نادراً للوحدة النسبية في مجلس الأمن في الماضي.



وكانت هذه واحدة من الحالات القليلة التي تمكنت فيها الأمم المتحدة من تبني عقوبات جديدة في السنوات الأخيرة، حتى بعد أن أثارت الحرب الروسية على أوكرانيا الانقسامات في مجلس الأمن بشأن هذه القضية. وكان مفتاح هذه الوحدة هو استعداد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للمساعدة في حشد التعاون الصيني والروسي والإجماع على أن الصراع المستمر في الخليج العربي يؤدي إلى نتائج عكسية.



ولا تمتلك الصين ولا روسيا أسهماً كبيرة في اليمن، على عكس النقاط الساخنة الإقليمية الأخرى مثل سوريا وليبيا. لكن الصين وروسيا تعتمدان بشكل كبير على علاقاتهما مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تتمتعان بأسهم كبيرة في اليمن.



ونتيجة لذلك، أعطت الصين وروسيا الأولوية مراراً وتكراراً لطلبات السعوديين والإماراتيين المتعلقة باليمن على حساب التوترات مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن، أو ترددهم بشأن العقوبات. وحقيقة أن مجلس الأمن تمكن من إصدار قرار يدين هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في يناير/كانون الثاني على الرغم من الخلاف القوي في المجلس حول الوضع الأوسع في الشرق الأوسط هو في حد ذاته دليل على هذه الوحدة النسبية.



وبينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت على القرار، فقد رفضتا استخدام حق النقض (الفيتو) عليه، مما سمح له بالمضي قدمًا. ومن المرجح أن يكون الدافع وراء هذا القرار هو أسهمهم الاقتصادية في البحر الأحمر، إلى جانب المشاركة الدبلوماسية الهادئة من الجهات الفاعلة الإقليمية.



إن اتباع نهج أقوى وموحد لمجلس الأمن تجاه هجمات الحوثيين يجب أن يبدأ بالمملكة العربية السعودية، بدعم من الإماراتيين. إن الموقف العلني الحذر للمملكة العربية السعودية بشأن الهجمات أمر مفهوم نظراً لحساسيات الوضع في غزة. لكن المملكة العربية السعودية تدرك أن التهديد البحري الحوثي لا يقتصر على الصراع الحالي في غزة.



يجب على المملكة العربية السعودية أن توضح للحوثيين أنها لن تنخرط في صفقة جانبية تعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر أو تمكن الحوثيين من الاستيلاء على حقول النفط والغاز في اليمن.

وهذا النهج هو في نهاية المطاف في مصلحة المملكة العربية السعودية، حتى لا تجد نفسها تدفع الفاتورة بأكملها لما من المؤكد أنه سيصبح مطالب الحوثيين المتصاعدة. يجب على المملكة العربية السعودية بعد ذلك أن تعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن لرسم موقف توافقي بشأن الهجمات البحرية الحوثية، بما في ذلك كيفية توافق هذا الموقف مع العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.



إذا قدمت المملكة العربية السعودية مثل هذا الاقتراح للروس والصينيين - بما في ذلك العواقب المتفق عليها مسبقًا لانتهاكات الحوثيين - فسيكون من الصعب عليهم أن يختلفوا، ويمكن لمجلس الأمن أن يقلل من المقايضة وعدم اليقين الذي عادة ما يؤخر أو يعيق قدرته على نشر العواقب في الواقع.



ومن الممكن القيام بكل هذا خلف أبواب مغلقة لتحقيق أقصى قدر من المساحة الدبلوماسية. ومن شأن هذا الاقتراح أن يوفر رؤية موحدة للمسار إلى الأمام في اليمن، حتى لو كان التقدم على المدى القصير يتطلب المزيد من التهدئة الإقليمية.



وبالإضافة إلى توفير حل أكثر استدامة لتهديد الحوثيين لحرية الملاحة، فإن هذا النهج من شأنه أن يرسل رسالة إيجابية حول سلامة النظام الدولي. وإذا كانت القوى الكبرى لا تزال قادرة على الاجتماع معًا لدعم السلع العالمية، فإن اليمن توفر حجة مقنعة للقيام بذلك.

