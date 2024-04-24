دعا للابتعاد عن مجاري السيول.. الأرصاد يتوقع أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة في 18 محافظة يمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تتدفق على إثرها السيول، وقد تصحبها حبات البرد على محافظات (حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج، أبين وشبوة).



كما توقع المركز في نشرة تحذيرية نشرها موقعه الإلكتروني أمطاراً متفرقة متفاوتة الشدة على مرتفعات وصحارى محافظات (حضرموت، مارب الجوف وصعدة)، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية.



وقال إن كمية الامطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي، جاءت كالتالي: صنعاء:15، الضالع : 8، المحويت : 3.2، حجة : 2.8، ريمة : 1.3، تعز : 0.4، إب. السدة : 0.2



كما سجلت المحطات المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت ما بين (1.2 - 15.2 ملم) ، طور الباحة-لحج (0.2 ملم ) وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي خلال الـ 24 ساعة الماضية تدفقت على إثرها السيول على مناطق من (حضرموت، شبوة، البيضاء، لحج، الضالع، عمران، ذمار، مارب والجوف).



وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها، وكذلك الصواعق ناصحاً باتخاذ ما يلزم لتجنبها حفاظا على الأرواح والممتلكات.



كما حذر أيضا من الانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية بسبب استمرار الهطول، إضافة إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب، والرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد.



ونبه المركز أيضا إلى أخذ الحذر عند عبور الجسور الأرضية خاصة عند تدفق السيول، مهيباً بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه بضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

