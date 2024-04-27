تحذير أممي من فيضانات باليمن الأيام المقبلة مع توقع هطول أمطار غزيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة شمال اليمن، في حين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة بسبب هطول الأمطار الغزيرة في أجزاء واسعة من اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.



وقال المركز الوطني في النشرة التحذيرية للحالة الماطرة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة، إنه من متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات (صعدة، حجة، عمران، الجوف، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة وإب).



كما توقع المركز "هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات (الضالع، البيضاء، تعز، شمال لحج، مأرب وهضبة حضرموت)، كما توقع "رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها 28 عقدة في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، وحرارات عظمى مرتفعة على الصحارى والسهول الساحلية الغربية".



وقال المركز إن "أمطار متفرقة هطلت خلال ال24 ساعة الماضية على أجزاء من محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ريمة، إب، تعز والبيضاء) كانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي جعلها الله أمطار خير وبركة".



ونبه المركز الوطني للأرصاد "المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها وكذا اتخاذ ما يلزم للوقاية من ضربات الصواعق".



كما حذر "مرتادي البحر و الصيادين وربابنة السفن في جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج، والمواطنين من الأجواء الحارة في الصحارى والسهول الساحلية الغربية".



بدورها، قالت الفاو في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، التي أصدرتها أمس الخميس: "من المتوقع أن تشهد الأيام الأخيرة من شهر أبريل الجاري زيادة تدريجية في هطول الأمطار إلى ما بين 150 و200 ملم في المتوسط، مع توقع أعلى المستويات على محافظات المرتفعات الوسطى ذمار وإب وريمة وأجزاء من صنعاء والضالع".



وأضافت، أن مستويات هطول الأمطار المتوقعة تُعد أعلى مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، “وبما أن الأيام الماضية شهدت حدوث فيضانات في محافظتي حضرموت والمهرة، فمن المحتمل جداً أن تؤدي الأمطار الغزيرة والمكثفة في نهاية الشهر الجاري إلى فيضانات واسعة النطاق في العديد من المواقع داخل البلاد”.



وأوضحت" الفاو"أن نماذج التنبؤ بالفيضانات تشير إلى هطول أمطار غزيرة وطويلة الأمد (أكثر من 80 ملم في بعض الأجزاء وأكثر من 100 ملم في أجزاء أخرى) حتى في المناطق التي عادة ما تكون بها فترات قليلة في مثل هذا الوقت من العام، ".

وأضافت أن ذلك يزيد من مخاطر السيول التي يكون تأثيرها أكبر على طول الأودية الرئيسية مثل وادي مور (حجة والحديدة) ووادي سهام ورماح وسردود وزبيد (الحديدة وبعض أجزاء من إب وذمار).



وقالت المنظمة الأممية، إنه من المتوقع حدوث سيول في وادي ذنة ما قد يؤثر على بعض المناطق في مأرب، وقد تهطل الأمطار على الأجزاء العليا من حوضي وادي بنا وتبن ولكنها ستكون أقل شدة مما هي عليه في الوديان السابقة".



ونبهت إلى أن هذه الأمطار الغزيرة سيصاحبها انهيارات أرضية ستتركز في الغالب في المناطق ذات التضاريس شديدة الانحدار على طول الطرق الرئيسية في كل من مناخة (صنعاء) وسمارة (إب) وكحلان (حجة).



وأكدت "الفاو" أن استمرار تجمع المياه في مدينتي سيئون والمكلا بمحافظة حضرموت، اللتين ضربتهما الفيضانات العارمة الأسبوع الماضي، من شأنه أن “يمثل خطراً متزايداً لانتشار الأمراض وتفشيها”.

