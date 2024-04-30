زار بعض جبهات مأرب.. الرئيس اليمني: مليشيات الحوثي تخادع وتحضر لحروب جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، أن المليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام كنوع من الخداع والتحضير لحروب جديدة.



جاء ذلك خلال ترأسه ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً عسكرياً موسعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورؤساء هيئات، ودوائر وزارة الدفاع، وعدداً من قادة المناطق العسكرية والقيادات الأمنية في محافظة مأرب، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ووقف الاجتماع، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية، وكل من دفع حياته ثمناً من أجل الحرية والنظام الجمهوري، وكل من قضى نحبه بأيدي آلة الإرهاب الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، من رئيس هيئة الأركان العامة إلى تقرير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.



وتضمن التقرير، إيجازاً للموقف العملياتي على امتداد مسرح العمليات، كما قدم رؤساء الهيئات والمناطق العسكرية عروضاً من إنجازات القوات المسلحة على مستوى العمليات، والتدريب والتأهيل والإسناد اللوجستي والقوى البشرية، والتخصصات العسكرية.





وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، مشيداً ببطولات رجال الجيش والمقاومة الشعبية خلال السنوات الماضية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



وأكد الرئيس، اعتزازه وإخوانه أعضاء المجلس بكل جندي وصف وضابط، ومقاوم في كافة مواقع القتال، قائلاً "إن هذه القوة التي خاضت على مدى السنوات الماضية، معركة مقدسة من أجل الجمهورية والدولة، هي صمام أمان الوطن، وستثمر تضحياتها نصراً مؤزراً بعون الله".



وأضاف أن "مأرب بكل من فيها هي الأمل اليوم مثلما كانت الأمل في البداية عندما رفضت وقاومت المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني".



ونوه رئيس مجلس القيادة بالتطور الكبير الذي أنجزته وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان، في رفع مستوى كفاءة المقاتلين ورفد الجيش بعنصر بشري مؤهل، مشدداً على مضاعفة الجهود لتطوير كافة القطاعات.



وقال العليمي إن "المليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام كنوع من الخداع والتحضير لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود".



وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المجلس على وفاق تام بشأن القضايا الوطنية، ولن يدخر جهداً في توفير احتياجات الجيش والمقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات.

في سياق متصل، اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه العرادة، وبن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية على مستوى الجاهزية في عدد من جبهات القتال بمحافظة مأرب، وفق الوكالة الرسمية.



وأشاد الرئيس بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها أبطال القوات المسلحة، والمقاومة الشعبية، ومستوى الجاهزية القتالية، بما في ذلك القدرات التدريبية والتأهيلية المتنامية على كافة المستويات.



ووجه العليمي في هذا السياق بمنح هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع شهادة تقدير، نظير جهدها المشهود لرفع قدرات منتسبي القوات المسلحة في المناطق والوحدات العسكرية المنتشرة على مسرح العمليات في مختلف المحافظات.



كما وجه بمنح قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب، شهادة تقدير نظير جهدها المتميز في تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، والتصدي لمحاولات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، استهداف الجبهة الداخلية، وزعزعة أمن واستقرار المحافظة، وسكينتها العامة، وسلمها الاجتماعي.

